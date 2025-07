PP municipal insta al Gobierno a "agilizar plazos" con estudio de viabilidad del tren litoral y bonificar peaje

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en relación con el "incumplimiento" del Gobierno central en la "implementación de mejoras" en materia de movilidad en la Costa del Sol un año después de la reunión celebrada entre en Ejecutivo, la Junta, la Diputación y ayuntamientos. Además, han reclamado "avances y hechos" para el próximo encuentro de septiembre.

Entre otros, el grupo municipal 'popular' insta al Gobierno "a agilizar los plazos con el estudio de viabilidad del tren litoral" y licitar "cuanto antes" el estudio informativo, tras el compromiso adquirido por el Ministerio de Transportes de tener el primero antes de finales de 2024 y el segundo, en 2025, así como a fijar en la reunión de septiembre un "cronograma público y transparente para la redacción de dicho estudio informativo y la consignación presupuestaria para su desarrollo".

En otro de los puntos, proponen que el Ayuntamiento manifiesta su "preocupación" ante "el incumplimiento" de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en la cumbre de julio de 2024 sobre movilidad en la Costa del Sol.

También instan al Gobierno a bonificar a los usuarios del peaje de la Costa del Sol "como ya hace en otras autopistas, al tratarse de una infraestructura esencial y la más cara del país por kilómetro, con especial impacto en trabajadores, estudiantes y residentes de los municipios afectados".

De igual modo, reclaman al Gobierno de España ejecutar el necesario tercer carril en la A-7 desde Rincón de la Victoria hasta la capital, así como la creación de carriles reversibles y unidades de respuesta rápida de manera transitoria para evitar el colapso diario que sufren residentes y visitantes.

En otro de los puntos, instan al Gobierno de España a destinar las partidas económicas necesarias tanto en inversiones como en mantenimiento de las dos líneas de Cercanías de la provincia, "construidas hace 50 años y sin actualización, además de un cambio contractual con Renfe que suponga un aumento de las circulaciones, prestando especial atención a la conexión con el aeropuerto las 24 horas y los fines de semana, así como la ampliación de trenes y apeaderos para mejorar el servicio".

En el texto de la moción, el grupo municipal 'popular' recuerda que se cumplió un año de la reunión histórica sobre movilidad y "doce meses después no se ha ejecutado ni una sola actuación de mejora en la A-7, ni en la red ferroviaria, toda vez que tampoco se ha bonificado, pese al compromiso adquirido, el peaje de la Costa del Sol, el más caro por kilómetro de España".

"No hay avances reales, más allá de anuncios muy imprecisos sobre el tren litoral: el Gobierno ha incumplido su promesa de tener hecho el estudio de viabilidad y licitar a lo largo de este 2025 el estudio informativo, de manera que los nuevos plazos apuntan a que dicho informe no estará listo hasta 2027, lo que nos lleva a un horizonte temporal en el que las obras no empezarían a ejecutarse en, al menos, una década", han indicado en la iniciativa.

También precisan que los alcaldes de la Costa del Sol "reprochan al Ministerio que no les haya atendido en todo este año para abordar las mejoras necesarias en las líneas C-1 y C-2 del Cercanías, que siguen estando colapsadas y con un claro déficit de mantenimiento". "Hablamos de un servicio de Cercanías que ahora cumple 50 años y se encuentra claramente saturado en la línea litoral y diezmado y abandonado en la línea que conecta con el interior", han apostillado.

Por otro lado, han lamentado que el Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, "desoye" el "liderazgo demográfico y económico de la provincia y, en concreto, de la Costa del Sol" y "sigue sin plantear una alternativa ferroviaria moderna, a la vez que mantiene colapsada la red viaria, sin acometer si quiera actuaciones transitorias como la habilitación de carriles reversibles o unidades rápidas de respuesta ante los alcances, que generan kilómetros de retenciones".

Lamentan, además, que "tampoco se ha avanzado en el necesario tercer carril entre Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria y la capital malagueña, ni entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, de manera que la presión institucional y mediática de dicha cumbre de movilidad han servido para poco".

En este punto, han incidido en que la "inacción" en el litoral malagueño "contrasta con las inversiones comprometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez en otras comunidades autónomas, como los 6.300 millones destinados a mejoras en el Rodalies catalán, la suspensión de la AP-7 a su paso por Alicante y la bonificación de las autopistas AP-9 gallega y AP-66 entre Oviedo y León".

"Mientras tanto, malagueños y visitantes afrontan un verano más el incremento del 62% en el precio del peaje de la Costa del Sol hasta Guadiaro", han lamentado.

IMAGEN COMO DESTINO "MERMADO"

A juicio del grupo 'popular', "la ausencia de un tren litoral hasta Algeciras, igual que la no ejecución de mejoras en los enlaces y accesos de la A-7 tanto en su vertiente oriental como occidental y la falta de inversión y mantenimiento en el Cercanías y el AVE están mermando la imagen como destino, hasta el punto de que el caos ferroviario ya está afectando a las reservas turísticas en Andalucía y en Málaga".

Además, añaden, "la falta de planificación por parte de la Administración competente, como es el Gobierno central, de mejoras a medio y largo plazo en materia de movilidad supone una traba estructural para el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia. En definitiva, para la cohesión territorial".

Del mismo modo, continúan, "el abandono inversor en materia de movilidad tiene un coste ecológico y limita cada vez más la vida personal y profesional de los malagueños".

Por todo ello, desde el grupo municipal 'popular' han criticado el "incumplimiento" de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en la cumbre de movilidad celebrada en julio de 2024 y han reclamado "avances y hechos" para la próxima reunión, recién anunciada para el próximo mes de septiembre.