El PP municipal pide al Gobierno medidas "urgentes" ante "el colapso" en el sistema de exámenes de conducir en Málaga

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MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en el que pide al Gobierno central que adopte "medidas urgentes" ante "el colapso" en el sistema de exámenes de conducir en Málaga, "que afecta a miles de personas, especialmente a jóvenes".

En concreto, instan al Gobierno de España a cubrir de manera "inmediata" la plantilla de examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico hasta alcanzar las 34 plazas que legalmente corresponden, "garantizando la cobertura efectiva de vacantes y bajas para normalizar el servicio".

También solicita al Ministerio del Interior que presente un plan en las Jefaturas Provinciales de Tráfico "que contemple la cobertura automática de jubilaciones y bajas prolongadas para evitar que el sistema dependa de refuerzos temporales y medidas extraordinarias como el Plan Pro que apenas está ayudando a solucionar el problema de colapso en los exámenes prácticos".

Además, en la moción proponen solicitar que "las medidas de refuerzo y los calendarios de exámenes garanticen la igualdad de acceso en toda la provincia" y se incluya a los centros desplazados de Antequera, Ronda y Marbella, además de que se amplíen las pruebas para vehículos pesados y motocicletas.

Por último, proponen que el Ayuntamiento de Málaga traslade su respaldo institucional a las reivindicaciones del sector de las autoescuelas y a los miles de aspirantes afectados y apoye "la necesidad de una solución permanente para que el alumnado pueda obtener su permiso de conducir en unos plazos razonables como vía de acceso al mercado laboral, a su formación y a la autonomía personal".

El PP en la moción recuerda que Málaga y su provincia "arrastran desde hace años un grave déficit en materia de movilidad como consecuencia de la falta planificación y de inversiones por parte del Gobierno de España". Sin embargo, la movilidad "no constituye únicamente una cuestión de infraestructuras o de transporte sino un derecho que condiciona el acceso a la formación, al empleo e incluso a la autonomía personal".

Al respecto, han añadido que, en la actualidad, "ese derecho se está viendo sistemáticamente vulnerado por el colapso administrativo en la Dirección General de Tráfico en la provincia de Málaga, donde unos 18.000 malagueños permanecen a la espera de poder realizar el examen práctico para obtener el permiso de conducir".

Para el PP, la cifra, "que forma parte de los más de 82.000 afectados en Andalucía y 360.000 en el conjunto de España", es el "síntoma de una gestión estatal que, como venimos observando en los últimos años, ha abandonado sus competencias más básicas".

"La insuficiencia de examinadores no solo perjudica a quienes necesitan obtener el permiso de conducir, sino que también está comprometiendo seriamente la actividad de las autoescuelas", han advertido.

Han añadido que, en la provincia de Málaga, donde desarrollan su actividad unas 260 autoescuelas, "la situación es preocupante". Al respecto, han añadido que "el sector denuncia que cuenta con profesores y vehículos infrautilizados porque no puede presentar a examen a todos los alumnos que ya están preparados, limitando así su capacidad de trabajo; un hecho que afecta especialmente a las pequeñas autoescuelas".

"LISTAS DE ESPERA CON NIVELES INASUMIBLES"

Además, han señalado que a esta situación "se suma el progresivo deterioro de la plantilla de examinadores de Tráfico en Málaga". "Esta falta de personal es causa directa del cuello de botella que está asfixiando a muchas familias y, especialmente, a miles de jóvenes, para quienes el carné de conducir es una herramienta para acceder al mercado laboral, para continuar su formación y para favorecer su autonomía personal".

Como consecuencia, han incidido, "las listas de espera han alcanzado niveles inasumibles y la edad media para obtener el permiso de conducir se está retrasando".

Por otro lado, en la moción, el PP en el Ayuntamiento señala que los representantes de las autoescuelas malagueñas han advertido de que "a la reducción de personal se añade un descenso en la capacidad de evaluación, con 12 alumnos diarios en la actualidad frente a los 16 que se examinaban cada día hace tres años".

"Esto ha supuesto que este ejercicio se hayan examinado casi 3.000 personas menos con respecto al año pasado, a lo que se suman los más de 5.000 aspirantes acumulados en la bolsa", precisan.

De igual modo, han asegurado que "la patronal de las autoescuelas, un sector compuesto en un 83% por pequeñas empresas, ha calificado la situación de dramática".

Por su parte, según el PP, "la respuesta de la DGT ha sido el denominado Plan PRO, que consiste en hacer exámenes extra los sábados, en las provincias con mayores retrasos, para intentar reducir las listas de espera". Sin embargo, han advertido, "esta medida ha resultado claramente insuficiente".

Además, "este plan excluye deliberadamente a los centros desplazados de municipios como Antequera, Ronda o Marbella, y margina los exámenes de motocicletas y vehículos pesados, generando un agravio".

Al respecto, han señalado que "ante este vacío de gestión del Gobierno de España, han tenido que ser otras administraciones las que den un paso al frente".

Entre otros, han explicado que "la Diputación de Málaga ha tenido que asumir la financiación de espacios para exámenes teóricos en municipios como Antequera o Ronda para evitar que los alumnos tuvieran que desplazarse a nuestra ciudad, asumiendo costes que corresponden estrictamente al Estado".

"Esta situación evidencia, una vez más, la falta de compromiso del Gobierno de España con la movilidad en la provincia de Málaga. No es un problema puntual sino la consecuencia de años de ausencia de planificación y de inversiones en servicios públicos esenciales", han manifestado.

Por otro lado, han recordado la movilización del pasado 17 de julio y han insistido en que "tenemos a un Gobierno de España que no invierte en carreteras, que no mejora los trenes de Cercanías, cada vez más saturados; que no avanza en un proyecto estratégico como el tren litoral de la provincia malagueña".

"A ello --han continuado-- se añade ahora la incapacidad del ejecutivo de garantizar el funcionamiento normal de un servicio como los exámenes para obtener el permiso de conducir, dificultando el acceso de miles de jóvenes al empleo y a la autonomía personal".