PP-A: "La petición de los independentistas de un nuevo referéndum desmonta discurso pacificador de Sánchez en Cataluña"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo 'popular' en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha considerado este viernes que "el supuesto discurso pacificador de Cataluña con el que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, busca una alianza con las formaciones independentistas y nacionalistas de cara a su posible investidura se desmonta y se cae" con "la petición de estas formaciones de reclamar, de nuevo" un referéndum.

"Pedro Sánchez no solo ha incendiado España rompiendo el principio de igualdad, sino que también va a incendiar Cataluña porque de nuevo van a salir a la calle a hacer lo mismo que hicieron hace unos años", ha dicho.

Además, Martín, que ha participado en Antequera (Málaga) en la inauguración de las jornadas parlamentarias del PP de Andalucía junto al alcalde de la localidad, Manuel Barón, ha lamentado que el PSOE pretenda gobernar con esos apoyos "pese a haber perdido las elecciones y aunque eso suponga poner en peligro lo más sagrado que tenemos, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y ese principio máximo que consagran esas dos normas, que es la igualdad de todos los españoles".

"Ese principio de igualdad corre peligro con la posible investidura de Pedro Sánchez, posible porque hoy termina el debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y todo parece indicar que van a consumar esta intención de no dejar gobernar a la formación que ha ganado las elecciones", ha agregado.

Martín se ha referido así a la propuesta de Junts y ERC que en el debate de política general del Parlamento catalán han vuelto a condicionar su apoyo a una investidura de Sánchez a que éste haga efectivas las condiciones para la celebración de un nuevo referéndum.

En este punto, ha criticado que desde el PSOE-A "no haya levantado la voz para defender Andalucía" y "que no se rompa el principio de igualdad, como quedó patente en el pleno del Parlamento andaluz con su voto contrario a la proposición no legislativa registrada por los 'populares' para rechazar la amnistía".

"Qué pena ver a un PSOE de Andalucía que ya no tiene voz propia y que no es más que una sucursal del sanchismo en Andalucía", ha criticado, al tiempo "qué pena verlos defender lo que está haciendo Pedro Sánchez, que supone que los andaluces pasemos a ser ciudadanos de segunda en España porque los de primera van a ser los catalanes y los vascos".

Para el portavoz parlamentario, mientras que el PSOE de Andalucía "ya no defiende a Andalucía, sino que solamente defiende a Pedro Sánchez", para los diputados andaluces del PP "no es una opción, sino una obligación, garantizar que los andaluces siempre van a ser ciudadanos de primera y que Andalucía no va a ser más que nadie, pero por supuesto, tampoco va a ser menos que nadie", ha concluido.