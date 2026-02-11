PP pide al PSOE de Málaga que "deje de defender" a Puente y se posicione junto a "afectados por caos ferroviario"

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, junto con el coordinador de Electoral y concejal de Seguridad en el Consistorio malagueño, Avelino Barrionuevo - PP

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, ha pedido este miércoles al PSOE de Málaga que "deje de defender" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y "se posicione junto a los miles de malagueños afectados por el caos ferroviario".

Así lo ha expuesto junto al coordinador de Electoral y concejal de Seguridad en el Consistorio malagueño, Avelino Barrionuevo, tras acudir a la movilización con motivo del tercer día de la huelga de trenes en la provincia, donde ha instado a los socialistas malagueños a "pronunciarse" al respecto. De igual modo, ha advertido de que "la degradación del servicio ferroviario por la gestión negligente del Gobierno está llegando a un punto de no retorno".

"No puede ser que el Ejecutivo de Sánchez siga perjudicando directamente y afectando negativamente a la vida de miles de malagueños", ha subrayado Conde, al tiempo que ha aludido a la suspensión de hasta 85 servicios este pasado martes y "una situación similar hoy en las dos líneas de Cercanías por el sectarismo de un ministro que sigue desoyendo a los sindicatos y profesionales del sector, agravando cada día más el caos ferroviario en la provincia de Málaga".

"El Gobierno vincula el futuro del sector a una serie de inversiones que están supeditas a la aprobación de Presupuestos Generales del Estado, por lo que no es más que papel mojado, tras tres años sin que el Ejecutivo de Sánchez y Montero presente y apruebe sus cuentas, desde 2023", ha advertido.

De igual modo, ha criticado que "la falta de inversión y mantenimiento acusada en la red ferroviaria malagueña desde hace siete años está consiguiendo que casi la mitad de los usuarios renieguen ya del tren y que incluso hayan dejado de utilizarlo".

En este sentido, ha aseverado que "no estamos hablando ya únicamente de un problema de desarrollo y crecimiento de la provincia, sino de la seguridad de los usuarios y de la preocupación generada en torno a las continuas averías, retrasos y cancelaciones, que se suman a las incidencias en vías, catenarias o muros de contención, hasta el punto de que la red ferroviaria de Málaga cuenta ya con una limitación temporal de velocidad cada 2,7 kilómetros, lo que sitúa a la provincia como la segunda de España con más restricciones de este tipo; un parche del Ministerio ante la degradación de la red ferroviaria malagueña", ha apostillado.

Por todo ello, el 'popular' ha pedido explicaciones al Gobierno y, sobre todo, "queremos que los socialistas malagueños se pronuncien", ha insistido, instándoles a "que dejen de justificar y de amparar al ministro Puente, y que defiendan el interés de sus vecinos, directamente afectados por esta nefasta gestión y la degradación de la red ferroviaria de la provincia, tanto en el AVE, como en la Media Distancia y el Cercanías".

Por último, ha lamentado que la dirección provincial del PSOE, con su secretario general al frente, "esté más centrada en justificar los escándalos en torno al Ejecutivo de Sánchez y en blanquear a los condenados de los ERE que en reclamar mejoras para esta provincia", ha concluido.