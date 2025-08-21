El PP pide a Puente que "deje Twitter y dé la cara ante su desprecio a Costa del Sol" por "retrasos en Cercanías"

Archivo - Viajeros junto al tren de Cercanías en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP de Málaga, María Rosa Morales, ha exigido este jueves al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "deje Twitter y dé la cara ante su desprecio a la Costa del Sol con los constantes retrasos y cancelaciones sin explicación en el Cercanías de Málaga".

Así lo ha señalado después de que este jueves, según ha detallado, "se haya vuelto a interrumpir la circulación entre Torremolinos y Benalmádena (línea C-1) a causa de una avería en la infraestructura".

Además, la vicesecretaria 'popular' ha censurado que "Renfe haya cancelado trenes sin explicación alguna, como ha ocurrido también este jueves, cuando un convoy se detuvo en Benalmádena, obligando a los pasajeros a descender y el personal únicamente informó de que regresaría a Fuengirola".

También ha criticado en un comunicado que "los trenes del sistema de Cercanías llevan con retrasos durante toda la semana, dejando tirados a miles de viajeros en pleno verano y en plena Feria".

"El Cercanías de Málaga cumple este año 50 años y, en vez de celebrarlo con inversiones y mejoras, el Gobierno de Sánchez lo convierte en un calvario diario para los usuarios, con incidencias, cancelaciones y demoras", ha lamentado.

La dirigente 'popular' ha recordado que "ya el 28 de julio, los alcaldes del PP de la Costa del Sol denunciaron el abandono del tren de proximidad en un acto simbólico a bordo del Cercanías para conmemorar su 50 aniversario" y ha reprochado al Ejecutivo "que siga castigando a Málaga con un servicio deficiente pese a ser un eje clave de movilidad para residentes y turistas".

Por otro lado, ha advertido de que la situación "se agrava con los problemas de accesibilidad en varias estaciones": "La estación María Zambrano tiene escaleras mecánicas fuera de servicio desde hace meses; en Guadalhorce la situación es idéntica; y en el Aeropuerto, una de las principales puertas de entrada de Andalucía, las cuatro escaleras mecánicas llevan meses averiadas", ha detallado.

"Estamos hablando de una imagen tercermundista que no se corresponde con el peso turístico y económico de Málaga y la Costa del Sol", ha criticado, al tiempo que ha subrayado que "los viajeros cargados con maletas se ven obligados a buscar ascensores colapsados o a cargar a pulso, porque el Gobierno de Sánchez es incapaz de garantizar un mínimo de accesibilidad".

De igual modo, ha lamentado que "no hablamos de un hecho aislado, sino de un deterioro estructural y de una falta absoluta de planificación por parte del Gobierno central, que se limita a parchear averías sin ofrecer soluciones de futuro".

Por todo ello, ha pedido al ministro de Transportes que "asuma responsabilidades políticas y dé explicaciones urgentes a los malagueños", exigiendo "mejoras inmediatas en la accesibilidad y un calendario de inversiones reales que acabe con esta desidia socialista", ha concluido.