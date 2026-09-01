PP pide a Subdelegación en Málaga que "deje de enviar agentes" para "intimidar y boicotear" concentraciones por Ceuta

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido a la Subdelegación del Gobierno que "deje de enviar efectivos" de la Brigada de Información de la Policía Nacional a los ayuntamientos de la provincia "para intimidar y boicotear" las concentraciones previstas este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo al pueblo de Ceuta.

En un comunicado, Carmona ha asegurado que "en distintos ayuntamientos de la provincia se están personando agentes de la Brigada de Información, mandados por el subdelegado del Gobierno", para solicitar información sobre unas convocatorias "voluntarias y pacíficas".

"Nos parece sorprendente y no sabemos qué más va a hacer el subdelegado para obedecer órdenes de Sánchez y Marlaska e intentar entorpecer y buscar problemas a una concentración pacífica de los ciudadanos", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha reclamado "una explicación urgente" y ha advertido de que "el subdelegado debería representar al Gobierno de España, no los intereses del sanchismo en la provincia de Málaga". Ha recordado que los ayuntamientos están comunicando formalmente su adhesión a la iniciativa impulsada por la FEMP, dentro de su ámbito competencial.

Por ello, ha insistido en que "los alcaldes no van a dejarse intimidar" y ha exigido a la Subdelegación que garantice el normal desarrollo de las concentraciones en lugar de "poner obstáculos o generar problemas donde no los hay".

"¿ESTÁN CON CEUTA Y CON ESPAÑA O CON SÁNCHEZ?"

Por su parte, el coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha preguntado al PSOE de Málaga y a los alcaldes socialistas de Cártama, Álora y Campillos "si están con Ceuta y con España o con Sánchez", reclamándoles que "antepongan la solidaridad con sus compatriotas a cualquier interés partidista".

En otro comunicado, Ortega se ha referido así a dichas concentraciones frente a los ayuntamientos organizadas para "mostrar el respaldo a los ceutíes ante la situación que atraviesan" y ha subrayado que "no son movilizaciones de izquierdas o de derechas, sino de apoyo a españoles que lo están pasando mal y que necesitan sentir el respaldo del resto del país".

El dirigente 'popular' ha instado al PSOE de Málaga a "inclinar la balanza del lado del interés general" y ha destacado que "ya hay alcaldes socialistas que han decidido secundar estas convocatorias pese a la posición marcada por la dirección de su partido".

"Si otros dirigentes del PSOE han entendido que la solidaridad debe estar por encima de las siglas, los alcaldes socialistas malagueños también pueden hacerlo", ha señalado Ortega.

En este sentido, ha criticado que María Jesús Montero haya marcado la línea para que los cargos socialistas no participen y ha advertido de que "no se pueden defender los valores de la socialdemocracia mientras se anteponen las necesidades políticas de Sánchez a quienes necesitan apoyo".

Por ello, Ortega ha apelado "a la conciencia solidaria" de los dirigentes del PSOE de Málaga y les ha pedido que actúen pensando "en sus vecinos y en el interés general, no en las instrucciones que llegan desde Madrid".

"Los alcaldes socialistas de Cártama, Álora y Campillos tienen que decidir si están del lado de sus compatriotas o si prefieren anteponer los intereses de Sánchez", ha concluido Ortega.