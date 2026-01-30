PP-A pide "transparencia, verdad y seguridad" tras el accidente de Adamuz: "Vamos a seguir al lado de las víctimas"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en rueda de prensa. - PP-A - Archivo

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y la presidenta del Consejo Asesor y coordinadora de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la formación, Carolina España, han pedido al Gobierno central "transparencia, verdad y seguridad" tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 45 personas, y han asegurado que la formación 'popular' está y seguirá estando con las víctimas y sus familias.

"Vamos a seguir estando al lado de las víctimas y estar al lado de las víctimas es estar al lado de la transparencia, de saber lo que ha pasado, cuáles han sido las causas porque ellas nos piden que lo que están sufriendo en este momento, no lo vuelva a sufrir nadie más; y para eso tenemos que saber qué pasó y que no se vuelva a repetir", ha señalado Repullo.

Ambos, que han inaugurado el foro 'Andaluzas que lideran a tu lado: Economía y Emprendimiento en Málaga', han lanzado un mensaje "emocionado" de "ánimo y de cariño" a los familiares de los fallecidos en este "brutal accidente" que ha sido "una tragedia", y han destacado que el funeral de este pasado jueves fue de "mucho dolor y tristeza", pero también de "mucho respeto".

Así, España ha insistido en pedir "que se cumpla el deseo de los familiares de conocer la verdad; tenemos que saber exactamente qué es lo que ocurrió, cuáles son las causas de ese accidente". "Se lo debemos a las víctimas", ha aseverado, al tiempo que ha considerado que las familias "tienen derecho a conocer la verdad para poder hacer justicia con transparencia, con rigor".

"Cada día que pasa sin conocer esta verdad es un día más de sufrimiento y de dolor para los familiares de las 45 víctimas", ha dicho la dirigente 'popular', quien ha asegurado que luego "vendrán las responsabilidades y por supuesto vendrán también las medidas que habrá que adoptar para que accidentes de este tipo no vuelvan a ocurrir nunca más".

"Pedimos transparencia, verdad y seguridad. Seguridad para todos nuestros ciudadanos que cogen con mucha frecuencia estas líneas de trenes hacia Madrid", ha incidido España.

Por su parte, Repullo ha considerado que esa misa funeral fue un momento "donde el corazón de Andalucía latió en Huelva" y donde estaba "el pueblo andaluz en un momento de sinceridad y de conexión emocional con aquellas familias que habían perdido a un ser querido en una circunstancia que no se deber de volver a repetir jamás".

Aunque ha señalado que "no es confrontar y no es entrar en política", sí ha incidido en que "desde el punto de vista de un partido político como el PP, que representa a una amplia mayoría en Andalucía y aspira a seguir ampliando esa mayoría y teniéndose respaldo, es importante pedir seguridad".

En este sentido, Repullo ha instado a que desde el Gobierno central "nos den la garantía de que las vías ferroviarias en Andalucía son seguras para los andaluces y para todos aquellos que quieren venir a Andalucía por turismo, por trabajo o por cualquier otra necesidad".

"Por eso, insistir en este mensaje de estar cerca de las víctimas, cerca de lo que ellos quieren en este momento, que es saber y tener toda la transparencia de lo que ha sucedido para que eso no se vuelva a repetir y tener ese recuerdo para esos 45 fallecidos, para sus familias, para sus amigos y para todo su entorno", ha aseverado. "Que sepan que el PP estamos con ellos y vamos a seguir estando con ellos siempre", ha reiterado.