PP pregunta a PSOE y Montero "desde cuándo tapan denuncia de acoso sexual" en Torremolinos y pide responsabilidades

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y de los 'populares' en Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha preguntado este jueves al PSOE provincial y a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "desde cuándo llevan tapando el presunto acoso sexual del secretario general de los socialistas de Torremolinos a una militante de su formación", que ha denunciado el caso en la Fiscalía de Málaga; y ha exigido "responsabilidades políticas".

La también presidenta del PP de Torremolinos se ha preguntado "cuánto tiempo ha ocultado el PSOE la denuncia de esta militante", quien antes de llevar el presunto acoso a la Fiscalía lo denunció en los órganos internos del partido "y han transcurrido muchos meses sin que se haya hecho nada".

Así, ha añadido que el PSOE malagueño y su secretario general, Josele Aguilar, "sabían de este caso desde principios de junio pasado", por lo que ha exigido conocer "qué se ha hecho internamente desde que se tuvo conocimiento y por qué no se actuó para ayudar a la denunciante". Además, ha calificado de "bochorno" la nota de prensa de los socialistas malagueños, "que confirma que lo sabían".

En este sentido, ha incidido en que los mensajes que se han hecho públicos "son muy desagradables y, en un contexto laboral, absolutamente improcedentes". "¿Por qué no se actúa desde el PSOE? ¿Qué pretenden hacer ocultando estos casos?", se ha preguntado la dirigente del PP malagueño, quien ha reclamado explicaciones a los secretarios generales del PSOE de Andalucía y de Málaga, María Jesús Montero y Josele Aguilar, respectivamente.

A juicio de la también alcaldesa del municipio malagueño, la reflexión política "hay que centrarla no en la denuncia en sí, que ya tiene su recorrido judicial propio al haberlo elevado a la Fiscalía; sino en la responsabilidad que supone haber sido conocedores de este caso y no haber actuado con contundencia".

"Es desolador que, como miembro de una organización, ponga en manos de sus compañeros un asunto de tal gravedad y se vea obligada a acudir a la Fiscalía porque no hacen absolutamente nada", ha sostenido Del Cid, quien ha cuestionado "el silencio del PSOE malagueño y de la propia Montero, a quienes las federaciones socialistas culpan de tapar el caso de Francisco Salazar, otra mano derecha de Pedro Sánchez denunciado también por acoso".

"¿Qué le ocurre al PSOE con las mujeres? ¿Por qué es tan difícil para ellos adoptar decisiones en la defensa de las mujeres? ¿Por qué esta militante se ha visto obligada a acudir a la Fiscalía ante la inacción de sus compañeros?", ha trasladado Del Cid, al tiempo que ha reiterado que estas preguntas exigen "respuestas y acciones inmediatas por parte del Partido Socialista".