PP presenta moción de censura contra el PSOE en el Ayuntamiento de Torremolinos con apoyo de Cs, Vox y Por mi Pueblo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una moción de censura este jueves en el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) con el apoyo de Ciudadanos, Vox, Por Mi Pueblo y con el concejal no adscrito Nicolás de Miguel. La portavoz 'popular' en el Consistorio, Margarita del Cid, será la candidata a la Alcaldía de la localidad en el pleno previsto para el próximo 20 de diciembre y, en caso de salir adelante, será la primera alcaldesa de esta localidad de la Costa del Sol.

Este movimiento político dejará en la oposición al socialista José Ortiz y a Adelante. En las elecciones municipales de 2019, los 'populares' fueron los más votados, sumando nueve concejales, por los ocho del PSOE, tres de Adelante, dos de Ciudadanos, dos de Vox y uno de Por Mi Pueblo.

Ya en aquel pleno de investidura, Del Cid recibió el apoyo de uno de los ediles de Vox --la otra, Lucía Cuín, no la votó-- y de Ciudadanos, entonces con dos ediles puesto que De Miguel, hoy no adscrito, fue el cabeza de lista de dicha formación. Ahora, todo ha cambiado.

Según Del Cid, esta moción de censura "no va en contra de nadie sino en favor de Torremolinos y para que los torremolinenses ganen", lanzando un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

"Este Ayuntamiento ha dejado de utilizarse para trampolines políticos, volverá a ser la casa de todos los torremolinenses. Seis años de desidia, de falta de trabajo, de falta de acierto y de políticas nos han llevado a presentar esta moción de censura con la legitimidad de haber ganado las elecciones", ha defendido Del Cid, quien ha dicho a los periodistas que los firmantes de la misma representan a más del 55% de los votantes del municipio.

Así, ha resaltado que desde este mismo jueves los firmantes de la moción de censura se ponen "a trabajar en un gobierno sólido donde los ciudadanos se verán reflejados y van a tener lo mejor que le podemos dar: trabajo, trabajo y trabajo, lo que ha faltado en este municipio en los últimos seis años".

También ha agradecido la previsiblemente nueva alcaldesa de la localidad que los concejales de su partido "no hayan perdido la esperanza" así como el apoyo del resto de firmantes: los ediles de Vox, Antonio Sevilla; de Por Mi Pueblo, Avelina González; de Ciudadanos, David Obadía y el no adscrito Nicolás de Miguel.

"A partir de ahora empieza un nuevo rumbo para el cambio en Torremolinos", ha subrayado Margarita del Cid, quien ha emplazado al día 20 para votar ese cambio: "Le pido a los ciudadanos que sean nuestros aliados, que nos ayuden. Necesitamos la ayuda de todos y desde luego de los concejales que han firmado sólo van a tener nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para dejar un Torremolinos mejor del que hemos encontrado".

También ha aludido a que esta moción de censura se presente el 2 de diciembre, el mismo día de hace tres años, cuando "el cambio empezó en Andalucía, y hoy empieza en Torremolinos".

El concejal de Vox, Antonio Sevilla, ha destacado que este acuerdo permitirá "desalojar a la izquierda" del Ayuntamiento. Además, ha avanzado que apoyan la moción de censura pero no formarán parte del equipo de gobierno, como tampoco lo hará Nicolás de Miguel.

Sí han promovido desde Vox "una serie de medidas que el PP está dispuesto a realizar como una reducción del gasto político de 500.000 euros anuales, un gasto innecesario en sueldos y asesores".

Por su parte, la edil de Por Mi Pueblo, formación que ha estado en el actual equipo de gobierno, ha mostrado su apoyo a esta moción contra la izquierda: "Las razones las sabe el pueblo". Así, ha aludido a los "intereses políticos" del equipo de gobierno actual "por encima de los del municipio y de los ciudadanos y no estamos dispuestos a consentirlo".

Cuestionada por ese cambio de apoyo al PP, después del pleno de investidura del año 2019 donde esta formación auspiciada por el exalcalde de Torremolinos, el ex del PP Pedro Fernández Montes, Avelina González ha apuntado que "al mes de estar en este ayuntamiento me di cuenta de que minar los puentes que tenía con el PP era un completo error". "Es momento de crear esos puentes y lazos para que Torremolinos disfrute de ser un pueblo digno y no como en estos casi tres años", ha concluido