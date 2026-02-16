PP presentará mociones en ayuntamientos y Diputación para destinar superávit municipal a paliar daños del temporal

Playa afectada por el temporal en Mijas - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Los 'populares' critican el "abandono sanchista" MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha señalado este lunes que el Partido Popular presentará una batería de mociones en los ayuntamientos y la Diputación para exigir al Gobierno que "deje a los consistorios de la provincia destinar el superávit municipal a inversiones que palien los efectos del temporal" ante "el abandono sanchista".

La también alcaldesa de Torremolinos ha recalcado "la falta de ayuda y compromiso del Ejecutivo de Sánchez para recuperar el litoral malagueño de cara a Semana Santa" y ha contrapuesto "el esfuerzo y la anticipación de la Junta y los consistorios en materia de limpieza, tanto de cauces como de playas" ante la sucesión de temporales en las últimas semanas.

Por todo ello, ha dicho, "instamos al Gobierno a que deje a los municipios utilizar su propio remanente para afrontar la recuperación del litoral ya que el plan de estabilización, que es su competencia, no llega nunca".

De esta forma, la dirigente 'popular' ha advertido en un comunicado de que "el litoral ha padecido una auténtica hecatombe que no se veía desde hace décadas por la intensidad de los temporales".

Además, ha recordado que, "lejos de comprometerse, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha preferido dejar la pelota en el tejado de los ayuntamientos ante su incapacidad para implementar el plan de estabilización que necesitan nuestras playas".

"Pedimos a Sánchez y a su Ejecutivo que levanten el bloqueo y el abandono que han instalado en la provincia. Málaga necesita recuperar su litoral lo antes posible. Y si el Gobierno no aparece, seremos los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía los que iniciaremos esa transformación para estar preparados de cara a la temporada alta turística", ha subrayado.

Además, Del Cid ha pedido al Gobierno de Sánchez "que no se olvide de la reparación de establecimientos de playa y chiringuitos, así como el mobiliario urbano y el saneamiento, todos ellos devastados tras el paso de los temporales".

"Su inacción está llevando a Málaga a una desidia nunca vista. Por eso exigimos que, ante la ausencia de un plan que estabilice las playas de la provincia, nos deje a los ayuntamientos afrontar esa recuperación con el superávit que disponemos", ha concluido.