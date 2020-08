El PP reitera al Gobierno que renegocie el "chantaje" del real decreto que "expropia" los ahorros a los ayuntamientos

González Terol lamenta que se haya aprobado "con alevosía" y acusa al Ejecutivo de crear el "primer corralito de fondos públicos"

MARBELLA (MÁLAGA), 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Municipal del PP, Antonio González Terol, ha vuelto a criticar la decisión del Gobierno de "expropiar" los ahorros a los ayuntamientos españoles a través del decreto ley que recoge el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP y que ha salido adelante "con 'agostidad' y alevosía" y que, a su juicio, supone "el robo del ahorro público de los ciudadanos".

Así, ha lamentado que con esta decisión "crean el primer corralito de fondos públicos" que pretende que los ayuntamientos "entreguen 15.000 millones para que se lo devuelva entre 12 y 17 años y entretanto no sabemos para qué quieren utilizarlo pero quizá sea para desarrollar la agenda de este gobierno social y comunista".

González Terol, acompañado en un acto en Marbella (Málaga) por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, también consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía; y la alcaldesa y senadora, Ángeles Muñoz, ha recordado que el real decreto además de "discriminatorio" porque "solo dará a los que tienen ahorros pero los que no se quedan fuera"; es un "chantaje".

"Incluye medidas que pidieron todos los ayuntamientos en su conjunto como flexibilizar la regla de gasto en 2020, la prórroga del plazo de ejecución de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) o el fondo de compensación de déficit en las concesiones de transporte público municipal que han generado las malas decisiones del Gobierno de España", ha expuesto, incidiendo en que muchos no podrían acogerse a ellas.

Así, ha reiterado que el PP "dice no" porque aceptar este acuerdo "sería arruinar a muchos ayuntamientos" y ha insistido en que han planteado alternativas al Gobierno, acusando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de decir "muchas cosas y todas mentira", como el ahorro en depósitos en bancos o que no se puede modificar la ley, "que fue una buena ley que permitió ahorros en ocho años y quizá ha llegado el momento de reformarla".

González Terol ha explicado que ya han solicitado la comparecencia de Montero sobre el real decreto, un recurso de inconstitucionalidad del mismo y presentarán mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones españolas. Además, el PP se sumará a un manifiesto de alcaldes "de ocho formaciones distintas" que pese al desacuerdo en otros asuntos en este sí están de acuerdo.

El dirigente del PP ha pedido a la alcaldesa marbellí que se sume y ha señalado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "ya ha mostrado su disposición a firmar este manifiesto y exigir al Gobierno que negocie con el conjunto de los ayuntamientos". González Terol ha emplazado al conjunto de los ayuntamientos españoles a sumarse, también animando a los municipios y diputaciones gobernadas por el PSOE.

Por último, ha insistido en que están "dispuestos a negociar" y han vuelto a tender la mano "para salvar los ahorros y que abdique de su intención de expropiar los ahorros y se siente a negociar". Eso sí, ha considerado que el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, "ha quedado inhabilitado para ser interlocutor de los ayuntamientos" al haber seguido, ha dicho, la hoja de ruta del PSOE y no del municipalismo.

Para el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, "el Gobierno socialista mete la mano en el bolsillo de los ayuntamientos para pagar sus compromisos con los nacionalistas" y ha recordado los "criterios políticos" en el reparto del Fondo COVID hace unos meses "dentro de una "estrategia de equilibrios territoriales con Cataluña y País Vasco que perjudica a Andalucía, ya que nos daban la mitad de lo que nos correspondía".

A su juicio, "quienes están pagando los compromisos territoriales con los nacionalistas en nuestro país son también ahora los ayuntamientos" por culpa de la pretensión del Gobierno de Sánchez "de

incautar de forma injusta y sin consenso" los fondos de los

ayuntamientos que "viene haciendo un importante esfuerzo en estos

últimos años para poder mejorar la calidad de vida de sus vecinos".

"ESTAMOS SIENDO UTILIZADOS COMO CAJAS DE AHORRO"

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por su parte, ha criticado los "vaivenes y mentiras del Gobierno" y ha incidido en que hoy por hoy los problemas de los municipios son comunes, "da igual si son grandes o pequeños".

"Somos un eslabón que no se siente protegido por el Gobierno de la Nación. Estamos siendo utilizados como cajas de ahorros, como hucha, para poder meter la mano y sacar adelante algunas de las propuestas políticas de su hoja de ruta", ha lamentado la regidora, quien ha admitido que los ayuntamientos tienen "muchísimas deficiencias, muchas necesidades para que no se nos tenga en cuenta y no tengamos un mensaje consensuado".

Ha rechazado, asimismo, el "tono paternalista": "Los ayuntamientos y los alcaldes sabemos cómo usar el dinero de nuestro superávit; hemos sido capaces de hacer una política seria y rigurosa y ahora cuando más se necesita que no intenten coaccionarnos y nos permitan poder utilizar esos recursos que son de los vecinos".