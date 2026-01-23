PP reivindica el protagonismo cultural de la provincia de Málaga y señala a Torremolinos como referente en diversidad

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, junto a responsables del PP de Málaga. - PP MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha reivindicado este viernes el protagonismo cultural de la provincia de Málaga y ha señalado a la localidad malagueña de Torremolinos como "referente de diversidad sexual, cultural y religiosa, muy presentes en la Generación del 27 y sus creaciones".

Así lo ha expuesto durante una visita a Torremolinos junto a la coordinadora de Diversidad del PP andaluz y alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, y la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social, Igualdad y Familias del PP malagueño, Lucía Yeves, marco en el que ha valorado el peso de Málaga en la Generación del 27.

"Esta tierra ha sido vanguardia por ese respeto a la diversidad de sus autores, y lo sigue siendo", ha subrayado el vicesecretario nacional del PP, quien ha visitado la sede de la Revista Litoral, publicación de cabecera de varios poetas y escritores de este movimiento y testigo clave de ese legado literario que resulta indispensable para conocer y analizar a creadores como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre o María Zambrano.

De los Santos se ha interesado por conocer el mirador de Sansueña, tal y como Cernuda se refería a Torremolinos, marco en el que ha destacado la necesaria implicación del municipio en los actos que se organicen a nivel nacional con motivo de la celebración del centenario de la Generación del 27, especialmente tras la exclusión inicial del Ministerio de Cultura a Málaga y su provincia de la comisión organizadora.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha incidido en que "esa diversidad cultural, religiosa y sexual que representan Torremolinos y la provincia de Málaga y que impregna las creaciones de este grupo literario debe ser faro y eje vertebrador de los actos conmemorativos por el centenario de la Generación del 27, alegando que forma parte de nuestra identidad cultural y social".

Por su parte, Del Cid ha explicado que Málaga es el lugar de nacimiento y donde desarrollaron parte de su actividad creadores de la talla de Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa, José Moreno Villa o María Zambrano, siendo el escenario donde se proyectó la voz literaria que definió a este movimiento.

Así, ha señalado que en este 2026 se celebrarán los 100 años de Litoral, revista de referencia y plataforma artística de la Generación del 27, donde sus autores evocan la libertad. Torremolinos, ha abundado, "fue lugar de refugio y consuelo de creadores como Luis Cernuda, que denominó Sansueña al municipio y afirmó que si alguna vez me pierdo, que vengan a buscarme aquí".

Del Cid ha recordado que los ayuntamientos de Málaga y Torremolinos, junto a la Diputación Provincial, institución de la que depende el Centro Cultural Generación del 27, remitieron una carta conjunta al ministerio "para reivindicar el peso de la provincia en el movimiento literario y reclamar su inclusión y el de la revista Litoral en la comisión nacional del centenario" y ha advertido de que "aquí se reunieron sus miembros y se idearon las gestas literarias de esta generación clave del siglo XX, que no puede entenderse sin Málaga".