PP valora compromiso de Junta con Ceuta y pone el impulso de conexión marítima regular con Málaga como ejemplo de unidad

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jéssica Trujillo, en imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por Málaga Jéssica Trujillo ha valorado este sábado el "compromiso real" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con los ceutíes tras anunciar una conexión marítima regular entre el puerto de Málaga y la ciudad autónoma de Ceuta y ha señalado esta medida "como ejemplo de unidad frente al abandono de Pedro Sánchez".

"Esta es la mejor forma de demostrarle al pueblo ceutí que no está solo y que cuentan con el apoyo de una comunidad hermana como Andalucía frente al desprecio de un Gobierno central que tiene las horas contadas", ha explicado en un comunicado.

Trujillo ha subrayado que este ferry directo con Ceuta supone una gran oportunidad para reforzar una relación entre dos ciudades que ya cuentan con importantes vínculos sociales, económicos e históricos, "todo lo contrario a lo que busca el Ejecutivo socialista, que prefiere la crispación y el enfrentamiento entre españoles", ha advertido.

La parlamentaria andaluza ha destacado que esta iniciativa, junto a otras como los descuentos de 25% en los ferrys desde Algeciras, servirán de acicate para la dañada economía ceutí tras más de dos meses desde la invasión de 80.000 personas.

"Estamos ante medidas que demuestran el carácter solidario de nuestra tierra. Está en nuestro ADN. Vamos a hacer todo lo que sea posible por ayudar al pueblo ceutí frente a la inacción y las mentiras de Sánchez", ha subrayado.

Así, ha reivindicado el "apoyo sin ambages" del PP al pueblo de Ceuta y su movilización "frente a las mentiras y los intentos de boicot del PSOE, hasta el punto de que María Jesús Montero prohibió a los socialistas andaluces acudir a las concentraciones convocadas por la FEMP el pasado 2 de septiembre o desde la Subdelegación del Gobierno se llegó a mandar a agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional a algunos ayuntamientos de la provincia para frenar estos actos, que congregaron en las calles a más de 200.000 malagueños".