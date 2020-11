PP valora que los presupuestos andaluces plasman "la apuesta histórica" de la Junta por Antequera (Málaga)

ANTEQUERA (MÁLAGA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha valorado "la apuesta real e histórica" de la Junta de Andalucía por la comarca de Antequera (Málaga), que, afirma, se plasma a través de los presupuestos andaluces para 2021. Con estas obras el Gobierno andaluz "da carpetazo, con hechos, a los años de promesas incumplidas por parte del PSOE en proyectos como la circunvalación o el Puerto Seco", ha añadido.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa este martes en Antequera junto al secretario general del PP del municipio, Juan Rosas, y el vicesecretario de Política Económica y Sectores Productivos, Antonio García, subrayando que se trata de "las cuentas más sociales de la historia" y con las que "blindar" la sanidad, la educación y la dependencia.

De este modo, Carmona ha reivindicado que "son los primeros presupuestos andaluces que destinan más del cinco por ciento del PIB a materia educativa, de igual modo que el siete por ciento del PIB irá destinado a sanidad", donde se contempla "un refuerzo sin precedente" tanto para el personal sanitario de Urgencias como de Atención Primaria.

En el ámbito laboral, ha destacado el trabajo de autónomos, junto con la labor de la administración, para que Andalucía alcance cifras récord en exportación. "Antes de la pandemia, Andalucía crecía más que ninguna otra del país y por encima de la media europea, siendo la región que más autónomos sigue creando, saliendo del vagón de cola en el que nos situaron las políticas socialistas", ha dicho.

En este punto, Carmona ha incidido en que desde el PP "apostamos por la bajada de impuestos también en 2021 porque se ha demostrado que permite recaudar más para destinarlo a la sanidad, la educación o la dependencia", apuntando que tras la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, se han incrementado los ingresos a través del IRPF, "lo que contrasta con el sablazo del Gobierno central".

En esta línea, ha afirmado que "las cuentas andaluzas son creíbles y responsables, al no incluir fondos europeos que aún no sabemos ni cuándo ni cómo llegarán, en contraposición con un Gobierno que sí contempla en los presupuestos estatales en torno a 5.000 millones que dicen que van a provenir de Europa, pero que no han sido concretados".

En relación con la comarca de Antequera, Carmona ha especificado "el impulso" de la Junta a proyectos como el Puerto Seco, con una inversión de más de 47 millones de euros, señalando la apuesta del PP por la colaboración público-privada para mejorar las infraestructuras y generar empleo y riqueza.

En materia de saneamiento y de sostenibilidad, ha destacado la EDAR de Cuevas Bajas y Almargen, con más de 1,5 millones de euros, o la EDAR de Antequera y del Valle de Abdalajís, con 2,9 millones de euros.

Asimismo, ha reivindicado la inversión prevista de 3,2 millones de euros para el hospital de Antequera, los 17 millones para las obras del Puerto Seco, los 2,6 millones para el centro de salud de Campillo. Además, ha puesto en valor la inversión en carreteras y en educación, con las partidas para FP e institutos.

El dirigente popular, que ha resaltado "el compromiso del PP con Antequera, cumpliendo sus promesas con hechos y actuaciones", ha destacado igualmente la apuesta por el Museo de los Dólmenes, apuntando que el proyecto, que se encuentra al 95 por ciento, y cuenta con una partida de más de 800.000 euros para su adecuación, equipamiento y actividades.

Por último, Carmona ha apelado a las formaciones locales de PSOE y Adelante, "con el objetivo de que muestren su apoyo a unas cuentas andaluzas que se traducirán en fondos para Antequera, haciendo realidad todos esos compromisos adquiridos con los antequeranos", ha concluido.