El PP valora el refuerzo de la Junta a la Universidad de Málaga "con 52 millones más que en la etapa socialista"

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jéssica Trujillo. - PP - Archivo

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jéssica Trujillo, ha puesto en valor el refuerzo financiero de la Junta de Andalucía a la Universidad de Málaga (UMA), que aporta 52 millones de euros más que en 2018, último año de gestión socialista, y ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno es "el mejor aliado" de la UMA.

Trujillo ha subrayado que "el PSOE llegó a alcanzar una deuda de 100 millones de euros con la UMA y mantuvo congelado durante 15 años el catálogo de titulaciones, mermando las oportunidades laborales de los jóvenes malagueños" y ha reprochado a los socialistas que, "pese a su nefasta gestión, cuestionan el compromiso del PP".

Así, ha señalado que la universidad malagueña ha recibido este año una "financiación histórica" que supera los 244 millones de euros, lo que supone un 27% más que los 192 millones consignados en 2018. Además, ha reivindicado el préstamo de 48,5 millones concedido por la Junta para que la institución afronte la deuda generada en años anteriores, "tras gastar más de 70 millones sin autorización del Gobierno andaluz".

La dirigente 'popular' ha destacado igualmente la creación de siete nuevos títulos este año, "adaptando así la oferta formativa a la realidad del mercado laboral tras 15 años de parálisis socialista", ha apostillado.

En este marco, ha señalado el refuerzo de la plantilla académica con 83 nuevas plazas docentes y los más de 94 millones de euros movilizados entre septiembre y enero para favorecer la I+D, a los que se suman los 59 millones activados para acelerar la innovación a través de la iniciativa 'InnovAndalucía'.

"Llevamos meses viendo cómo los socialistas pagan su frustración ante las mejoras experimentadas por las universidades públicas de Andalucía con una campaña de desprestigio y de mentiras respecto a la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno", ha manifestado, a la vez que ha incidido en que "los jóvenes no son tontos y a ellos también les saltan las alarmas cuando el propio Pedro Sánchez utiliza actos institucionales, pagados por todos los españoles, para atacar a las universidades andaluzas".

Por último, ha reclamado a los socialistas malagueños que, "si tan preocupados están por el futuro de los jóvenes y de la universidad, deberían reclaman al Gobierno de Sánchez y Montero que abandonen el bloqueo inversor a Málaga y que acometan medidas para mejorar la movilidad en la provincia", y ha alegado que "los estudiantes y los universitarios también sufren los continuos atascos y el colapso de nuestras carreteras, así como el caos ferroviario impuesto desde hace siete años", ha concluido.