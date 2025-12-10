El PP ve "el colmo de la desfachatez" que el PSOE de Málaga "presuma de celeridad" en el caso de Torremolinos

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha calificado este miércoles como "el colmo de la desvergüenza y la desfachatez" que el PSOE de Málaga y sus líderes, Josele Aguilar y José Bernal, "presuman del buen funcionamiento de los órganos internos del partido y de haber acompañado a la denunciante de acoso sexual en Torremolinos cuando ella se queja precisamente de lo contrario", alegando que, según sus palabras, "es precisamente ese abandono el que la hace dirigir su denuncia ante la Fiscalía".

Así, ha criticado que ambos dirigentes socialistas "presuman de celeridad cuando la realidad es que no sólo ignoraron, sino que taparon el caso durante casi seis meses".

La dirigente 'popular' ha advertido a los socialistas de que "en la defensa de la igualdad y la libertad de las mujeres no caben medias tintas ni hipocresía" y ha criticado especialmente el "paripé" de Aguilar y Montero, "que no movieron ni un dedo al respecto hasta que el caso estalló en los medios de comunicación".

Pérez de Siles ha incidido en que "al PSOE se le acumulan encima de la mesa los casos de ninguneo y abandono de las víctimas por acoso sexual entre sus filas; mujeres socialistas que creyeron en sus dirigentes y en los órganos de su partido y ambos les fallaron", ha subrayado.

Por ello, ha calificado de "decepcionantes" las palabras del secretario general del PSOE malagueño, quien "una semana después de conocerse los hechos en la prensa, lo único que ha manifestado es que en los próximos días hablará con el denunciado, el exlíder de los socialistas en Torremolinos, para invitarle a dejar sus cargos públicos.

"Sin duda --ha añadido--, el feminismo de pancarta que practican los socialistas no está a la altura de lo que requiere la sociedad ni las mujeres de su partido", por lo que ha exigido a la formación que "recapacite y dé un golpe de timón para atender de verdad, y con la premura que requiere, a las víctimas de acoso sexual en las filas de su propio partido".

"No es tolerable que se metan en los cajones las denuncias por abuso y acoso reiterado, mandando a las víctimas el mensaje de que hay que callar y que las siglas, una vez más, están por encima del interés de las personas", ha concluido la portavoz de los 'populares' malagueños.