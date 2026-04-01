Presentada la quinta edición de 'We are here 5' compuesta por obras de artistas malagueños o de proximidad

Una de las piezas disponibles en la exposición 'We are here 5'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Área de Cultura y Patrimonio Histórico, impulsa por quinto año consecutivo la exposición 'We are here 5' compuesta por obras de seis artistas mayoritariamente malagueños o con vinculación artística con la ciudad. Esta muestra compuesta por un total de 22 piezas artísticas se podrá visitar desde este miércoles hasta el 28 de abril en las salas expositivas de la SEAP.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la exposición, comisariada por Luis Reyes Hurtado, muestra obras de Fufuléne; Ana Pavón (Coín, 1996); Patricia Paz (Málaga, 1991); Juan Antonio Rengel (Málaga, 2001); Juan Manuel Reyes (Málaga, 1976); y Alberto Tarsicio (Vélez Málaga, 1980). En contexto, a la presentación de la muestra han asistido la directora general de Cultura, Susana Martín, y el presidente de la SEAP, José María Ruiz Povedano, junto con una representación de artistas de la exposición y el comisario de la misma.

Así, desde su primera edición en 2019, este proyecto ha puesto su atención sobre los jóvenes creadores que desarrollan su trabajo en Málaga con unos trabajos que representan una "interesante muestra de los caminos abiertos por las tendencias actuales con una visión multidisciplinar donde cada artista aporta su forma de entender el arte".

Siete años después el contexto artístico malagueño vive "una expansión y reconfiguración" donde conviven instituciones, galerías y espacios independientes que sostienen el tejido cultural. 'We Are Here 5' propone un espacio de diálogo entre artistas que comparten entorno, "pero no una única forma de habitarlo".

De este modo, la exposición reflexiona "sobre la conciencia del individuo frente a los espacios, los elementos y las situaciones que lo atraviesan". Ante una sociedad acelerada, marcada por el ruido tecnológico y la saturación de estímulos, las obras plantean "una invitación a detener la mirada. Los espacios --interiores, arquitecturas mentales o paisajes-- aparecen silenciosos y despojados. La figura humana, cuando surge, lo hace aislada o fragmentada, generando una sensación de extrañamiento".

En suma, la muestra plantea un territorio compartido, un lugar desde el que pensar la creación como ejercicio de conciencia. 'We Are Here 5' invita así a "desacelerar la percepción y a habitar el presente desde la reflexión, recuperando una mirada crítica frente a la inercia cotidiana".

ARTISTAS DE EXPOSICIÓN

Fufulène estudia un ciclo formativo de Grado Superior de Cerámica Artística en la Escuela de Arte San Telmo. Ha participado en "numerosas exposiciones" en España, así como en exposiciones internacionales en Francia, Italia y Países Bajos. Su trabajo ha sido seleccionado para concursos internacionales de cerámica y escultura, siendo en 2025 finalista del 32º Concurso de Arte Cerámico Contemporáneo 'Mediterráneo', Grottaglie, Italia y finalista del 95º Concurso Internacional de Ceramista 'Enbarro' en La Rambla.

Ana Pavón (Coín, 1996) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga (UMA), donde también realizó el Máster en Producción Artística Interdisciplinar (2019). Ha expuesto de forma individual con 'thelyglossos' (Espacio Cero, Málaga, 2024), 'I spit even honey' (Nanzuka 2G by Akiinoue, Tokio) o 'Ideario' (We Collect Galery, Hotel Arts Barcelona, 2024) entre otras.

Asimismo, ha sido becada por el Programa Iniciarte (2023) y por la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores (2020). Ha obtenido el segundo premio de Pintura de los Premios Ciudad de Badajoz 2025, el primer premio en MálagaCrea Artes Visuales 2024, así como el primer premio y una mención especial en el XXVI Certamen de Pintura Jóvenes Pintores de la Fundación Gaceta de Salamanca en 2023. También obtuvo el tercer premio en MálagaCrea Artes Visuales en 2021, fue premiada en la categoría de Pintura del Concurso de Artes Plásticas para el Hotel Four Seasons Madrid (2018) y, con el segundo premio, en el I Concurso de Pintura de la Fundación Sierra Elvira (2018).

La malagueña Patricia Paz es licenciada en Publicidad y RRPP por la UMA y está especializada en Dirección de Arte mediante un Máster en la Chelsea College of Arts de Londres. Desde 2022 complementa su práctica artística con estudios de cerámica, lo cual ha ampliado su manera de entender las formas, el volumen y el trabajo manual integrando esto en sus proyectos más recientes. Su trabajo abarca colaboraciones en diferentes intervenciones artísticas, ilustraciones de portadas y exposiciones tanto colectivas como individuales. Algunos ejemplos de los últimos años son la Feria de Arte Hybrid de Madrid, en Tönnheim Gallery (Madrid) o en la Residencia RARA, Casa Sostoa o La Trenza Gallery en Málaga. Su trabajo "destaca por los retratos y el uso de los colores vibrantes y la simbología".

El malagueño Juan Antonio Rengel es graduado en Bellas Artes en la UMA, donde cursó el Ciclo Formativo de Grado superior en Dorado, Plateado y Policromía en la Escuela de Arte San Telmo y el Máster en Formación del Profesorado. Su obra personal camina a la par que la formativa, siendo una "constante la búsqueda de nuevos y actuales lenguajes para el Arte Sacro, acorde con la época que vivimos".

En su currículum se encuentran trabajos para varias Hermandades y Cofradías de la geografía andaluza, al igual que para particulares y coleccionistas. Ha participado en exposiciones en espacios como el Mupam y Fundación Cajasol, y ha realizado trabajos para hermandades de referencia en Málaga y Sevilla.

Su compatriota Juan Manuel Reyes, desde muy joven, descubre que la creatividad es "un gran aliado ante la soledad y de una forma inconsciente desarrolla artilugios con la única intención de canalizar emociones". Es en estos inicios cuando descubre la alfarería y estudia la especialidad de cerámica en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño San Telmo de Málaga entre 1993 y 1998.

Al acabar su formación tiene una "enorme necesidad de crear y experimentar con la cerámica", pero también con la madera, con arenas, collage y grabado, formándose en el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea de A Coruña. Es el momento de la búsqueda del propio lenguaje que conlleva el paso por diferentes travesías.

Su primera exposición fue siendo muy joven y desde entonces "no ha parado de exponer y trabajar". Es en Barcelona donde encuentra un lugar para pintar y galerías interesadas en su obra, estableciéndose allí durante más de una década. Ahora está empezando una nueva etapa en Álora, donde está instalando su taller.

Su obra se encuentra en las colecciones del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga; Piramidón, Centre D'Art Contemporani de Barcelona; Fundación CIEC. A. Coruña; Ayuntamiento de Málaga; Comunidad Castilla León; y en el Instituto Andaluz de la Juventud (Junta de Andalucía).

Alberto Tarsicio (Vélez-Málaga, 1980), estuvo estrechamente relacionado con el mundo del arte desde su más tierna infancia, debido a la influencia de su seno familiar y su amistad con figuras relevantes del arte, que marcaron su tendencia creativa. De formación autodidacta, en 2012 se traslada a París para seguir desarrollando su trabajo de autoformación en estrecho contacto con el circuito artístico de la ciudad. En los últimos años ha trasladado su práctica pictórica a la profundización en diferentes lenguajes narrativos como son la instalación, la videocreación, a la composición musical y la escenografía.

En 2014 crea en Torre del Mar el espacio artístico experimental Tr3s Puertas. Ha colaborado con la revista HcK y también en la realización de una ilustración publicitaria publicada en el diario El País. Ha sido seleccionado finalista en varios concursos y ha sido premiado en dos de ellos. En el año 2010 obtuvo una mención de honor en la galería Boyrie de París, en la que tiene parte de su obra en la exposición permanente, y colabora con Alex Bonnieux, que lo representa en la capital francesa.