La presidenta del Parlamento andaluz destaca la Goyesca de Ronda (Málaga) como "marca Andalucía"

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, Ronda con motivo de la corrida Goyesca. - Álex Zea - Europa Press

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha asegurado que la corrida Goyesca de Ronda (Málaga) es un evento "cultural, que representa nuestras tradiciones, nuestras costumbres" y ha destacado el trabajo realizado para que "la Goyesca sea marca Andalucía".

Mestre ha estado este sábado en Ronda (Málaga), donde se celebra esta corrida, que se retoma dos años después, por las obras en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería, y ha estado junto al vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz; la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; y la alcaldesa, María de la Paz Fernández.

Así, Mestre ha indicado que eventos como este "vienen a refrendar y a consolidar en Ronda como una ciudad que es fundamental para entender nuestra historia, para comprender también nuestra cultura, nuestro patrimonio". "Respaldamos un evento cultural en un momento de mucha expectación", ha dicho.

"Más allá en sí de ser un acto taurino y que los aficionados nos demos aquí encuentro en la tarde de hoy, es un respaldo a un evento cultural que además eleva exponencialmente los rasgos más característicos quizás de la cultura andaluza", ha subrayado la presidenta del Parlamento andaluz.

Ha asegurado que con la presencia de los miembros del Gobierno andaluz "se demuestra que en Andalucía no tenemos complejos, que en Andalucía todo lo referido a la apuesta cultural, patrimonial e histórica es una realidad por parte de sus cargos públicos y dirigentes".

Por su parte, la alcaldesa, María de la Paz Fernández, ha destacado la importancia para Ronda de este día "desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de tradición, económico, lógicamente turístico".

Ha subrayado el impacto económico para la ciudad que tiene la corrida Goyesca y todos los eventos taurinos que durante este fin de semana se están celebrando y ha precisado que durante la semana ha habido un 97% de ocupación hotelera y este fin de semana llega al 100%, además de que "todos los comercios se ven beneficiados".

Según ha dicho, "cuando dejó de celebrarse estos dos años, el impacto económico que dejamos de tener fueron aproximadamente de más de seis millones de euros", por lo que ha considerado que es "la semana más importante de Ronda" junto con la Semana Santa.

Fernández ha indicado que el Gobierno andaluz "ha sido fundamental para nuestra ciudad en estos dos años en los que hemos ido capeando la ausencia de toros en Ronda" y ha celebrado la vuelta "a la normalidad y esperamos y deseamos que este día tenga éxito como lo hace todos los años".

"La ciudad, ahora mismo es imagen en toda Andalucía de traición, de cultura y de una feria que se dedica a un torero", como es la Feria Pedro Romero, ha dicho la regidora.

Por su parte, el consejero de Presidencia ha asegurado que "la metrópolis de Ronda es una de las ciudades más emblemáticas, características y, desde luego, más atractivas de España" y ha señalado que "se echaba de menos" la celebración de esta corrida Goyesca.

"Andalucía es taurina y su gobierno también, y como Gobierno que apuesta absolutamente sin ningún tipo de complejos por la tauromaquia, hoy es un día muy importante porque es cuando vuelve a reproducirse uno de los momentos taurinos más emblemáticos que existe en el mundo y es la Goyesca, algo sinigual, que solo se puede celebrar aquí en Ronda, liderado por la Maestranza, por el Ayuntamiento y por la familia Rivera", ha dicho.

Por su parte, la consejera de Economía ha dicho que Ronda "tiene algo único que no tiene en todas las ciudades y es que tiene identidad propia, está orgullosa de sus tradiciones; pero también tiene la fuerza de mirar al futuro". Así, ha trasladado el compromiso del presidente andaluz, Juanma Moreno, y del Gobierno andaluz con Ronda y con la Serranía.