Archivo - El presidente de la CEA, Javier González de Lara, durante su intervención en los XIII Premios CEA en Responsabilidad Social Empresarial. A 15 de junio de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha criticado este miércoles la "utilización política" que, a su juicio, se ha dado por parte del Gobierno en relación a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que, en su opinión, se ha adoptado con "fines electorales" ante los comicios generales del próximo 29 de noviembre, y sin una "negociación real" previa con agentes sociales.

Así se ha pronunciado el presidente de la patronal andaluza en una atención a medios en Málaga junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y después de que el Consejo de Ministros de este martes aprobase la subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas, así como la deducción fiscal para que no tribute.

El presidente de la CEA ha considerado que ha habido "una utilización política" del SMI, y que "se está utilizando una decisión económica con fines electorales a pocos días" de los comicios del 29 de noviembre, respecto de la que también ha criticado que se ha producido "una ausencia preocupante del diálogo social".

Así, González de Lara ha señalado que la subida del salario mínimo "se ha producido sin una negociación real con los agentes sociales, porque no se le ha consultado a los sindicatos ni a los empresarios", al tiempo que ha llamado la atención acerca de que la de este pasado martes es "la segunda" subida del SMI que "se adopta en el mismo año 2026", puesto que "ya se aprobó" en febrero para este ejercicio, y ahora se ha acordado "para el año 2027".

Además, el presidente de la CEA ha considerado que "no le corresponde a un Gobierno en funciones aprobar una subida del salario mínimo en este momento", ya que eso es algo que "le corresponderá al Gobierno resultante de las urnas" del 29N.

"Es de sentido común", ha aseverado el presidente de la CEA, que ha criticado que, "normalmente", los "martes sociales" del Gobierno pasan por un "invito yo y pagas tú, que es lo que hacemos los empresarios" al "subir el salario mínimo".

En esa línea, ha apuntado que "todos queremos subir los salarios, y los empresarios" no están "en contra en absoluto" de ello, pero sí quieren que se les "consulte, porque al final, aparte de que hay una falta de justificación económica, no se han tenido ni siquiera en cuenta los indicadores de esos comités de expertos que se han puesto encima de la mesa" para esta cuestión.

González de Lara ha subrayado así que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "hablaba de un comité de expertos que proponía una subida" del SMI, si bien "ya ha incrementado" dicha subida, de forma que desde el Gobierno "se han saltado todos los criterios básicos".

El presidente de la CEA ha remarcado que la subida del SMI tiene "un impacto directo en las empresas", y va a tener "una enorme consecuencia no sólo para las pymes, sino para los sectores intensivos en mano de obra".

Ha añadido que "hay factores para sospechar de que la utilización política del salario mínimo en ocasiones roza el insulto para el empresariado", y ha defendido que el empresariado está "a favor de la negociación colectiva", de lo que pactan "con las centrales sindicales, de los cerca de 800, casi 1.000 convenios colectivos que se negocian en Andalucía", y ha concluido señalando que "el diálogo social funciona cuando hay buena voluntad, pero cuando hay imposición, normalmente el resultado suele ser decepcionante", ha zanjado.