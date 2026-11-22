Cartel anunciador del encuentro informativo de Europa Press Andalucía con el con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y candidato del PP al Senado por la provincia en las elecciones del 29N, Francisco Salado, el lunes 23 de noviembre - EUROPA PRESS

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Europa Press Andalucía organiza este lunes 23 de noviembre en Málaga una nueva edición de sus encuentros informativos con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y candidato del PP al Senado por la provincia en las elecciones generales del 29N, Francisco Salado.

El foro empezará a las 10.00 horas en el Hotel Vincci Selección Posada del Patio de la capital malagueña y se desarrollará en formato de diálogo entre el propio Salado y la redactora de Europa Press en Málaga Virginia Carmona.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/I21_Xdckt6M', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE CIEN EDICIONES

Los encuentros informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, la propia María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de cuatro campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018, 2022 y el pasado mes de mayo de 2026, a las que suman ahora las generales del próximo domingo 29 de noviembre. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.