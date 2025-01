Presidente de Diputación de Málaga traslada a Puente la urgencia del tren litoral y propone acortar plazos en dos años

Dice que al menos tres de los cinco tramos del recorrido ferroviario entre Nerja y Algeciras cuentan con informes "más que suficientes"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el que le traslada que los problemas de movilidad en la provincia requieren de soluciones "urgentes", para a renglón seguido, concretar que "al menos tres tramos de los cinco" del proyecto del tren de la Costa del Sol entre Nerja y Algeciras "ya cuentan con informes y estudios de demanda más que suficientes"; por lo que propone adelantar en dos años el proceso para impulsar su puesta en marcha.

En este sentido se ha dirigido Salado al ministro en una misiva con fecha 30 de diciembre a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se refiere concretamente a los estudios de los tramos entre Málaga y Fuengirola, y los de Fuengirola-Marbella y Marbella-Estepona, y sobre los cuales, según el presidente de la Diputación, el propio secretario de Estado de Transportes ya habría confirmado que serían suficientes para realizar internamente el estudio de viabilidad y licitar las obras en 2025.

"Comprendo perfectamente que un tren que puede llegar a mover más de 60 millones de pasajeros al año, como sería el Nerja-Algeciras, no se puede proyectar y construir a corto plazo, por mucha voluntad política que se ponga", señala Salado, quien en su carta reconoce a Puente "su cambio de posición" y le agradece "el compromiso que ha mostrado recientemente en sus declaraciones públicas con el proyecto del tren de la Costa del Sol".

"Pero estoy convencido de que al menos tres de los cinco tramos en que el ministerio que usted dirige ha dividido esa futura línea para realizar un estudio de viabilidad, cuentan ya con informes y estudios de demanda más que suficientes (algunos mencionados en el propio pliego) para abordar ya el siguiente paso, el estudio informativo con las posibles alternativas de trazado. Me refiero, como puede figurarse, al tramo entre Málaga y Fuengirola y a los tramos Fuengirola-Marbella y Marbella-Estepona", detalla Salado.

El presidente de la Diputación de Málaga señala que "a ello, de hecho, se comprometió verbalmente el secretario de Estado, José Antonio Santano, en la reunión que mantuvimos en julio", y añade que "según declaró en el encuentro con los alcaldes, diputaciones, mancomunidades y la Junta de Andalucía, el ministerio contaba con los datos e informes suficientes para realizar internamente el estudio de viabilidad este año y licitar el estudio informativo en 2025".

Salado hace especial hincapié en señalar que con este paso administrativo, "podríamos adelantar dos años que se antojan cruciales en la zona con mayores problemas de tráfico"; y añade "porque si mis cálculos no me engañan, con el planteamiento actual del ministerio, hasta el año 2032 o 2033 no veríamos las primeras obras del tren de la Costa del Sol en marcha".

BONIFICACIONES EN LA AP-7 Y MEJORAS EN EL CERCANÍAS

Salado reitera en su carta una petición ya expresada desde la provincia malagueña como es aprobar "bonificaciones notables en el peaje de la autopista de la Costa del Sol para los conductores habituales, descargando el tráfico de la saturada A7, así como abordar la creación de nuevos accesos o la mejora de los actuales, tanto en la autopista como en la autovía".

Y al respecto señala especialmente a los tramos entre Málaga Este-Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga y en Puerto Banús-San Pedro Alcántara, "zonas donde el colapso es evidente"; y apunta que también debería estudiarse "la implantación de medidas provisionales urgentes, como carriles reversibles o regulación especial del tráfico en esos tramos conflictivos".

En este punto, Salado agradece a Puente su disposición y la del secretario de Estado para estudiar estos problemas, a la vez que insiste en que "no tenemos más tiempo que perder". "Desde su ministerio se han licitado recientemente estudios para que consultoras analicen los problemas de movilidad de la Costa del Sol y sus posibles soluciones, pero ninguno estará listo antes de un año. Y algunas medidas pueden y deben adoptarse cuanto antes", asegura.

Y al respecto añade que una de ellas es la mejora del actual servicio del tren de Cercanías Málaga-Fuengirola, "una de las líneas más rentables de España, pero también de las más saturadas". "Como bien han señalado los alcaldes de Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, necesitamos mejorar las frecuencias, ampliar los horarios y trenes y estaciones con mayor capacidad, incluso con la implantación de los trenes con dos alturas", propone Salado, que pide a Puente "mantener abierta la línea de colaboración".

NECESIDAD Y "URGENCIA" DEL TREN DE LA COSTA

En la misiva que Salado ha remitido a Puente, el presidente de la Diputación de Málaga expresa "que no hay en Europa ningún territorio urbano similar a la Costa del Sol, entendida como la franja litoral dispuesta entre Nerja y el Campo de Gibraltar", y al respecto señala que estos 200 kilómetros reúnen "ocho de las 100 mayores ciudades de España (nueve por encima de los 75.000 habitantes, si incluimos a Torremolinos, y once por encima de los 50.000, si añadimos La Línea de la Concepción y Rincón de la Victoria)".

Salado define esta franja como "una conurbación que se comporta en muchos aspectos como una gran área metropolitana, con un claro centro en Málaga capital y su aeropuerto, camino de convertirse en el tercero de España con alrededor de 25 millones de pasajeros este año".

Y apunta también que es, tras Madrid, "la zona que más está creciendo demográficamente de nuestro país en la última década, y se trata además de uno de los principales destinos turísticos de Europa, al recibir cada año más de 15 millones de visitantes, que generan una actividad económica superior a los 20.000 millones de euros y más de 150.000 empleos".

"El crecimiento y dinamismo de este territorio se encuentra en grave riesgo si no abordamos de forma decidida problemas como la movilidad, el abastecimiento de agua y la falta de vivienda a precios asequibles", agrega el presidente de la Diputación de Málaga antes de abordar más concretamente las áreas que le competen en exclusiva a Puente.