Archivo - Imagen de archivo de un cartel de Smassa - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La situación judicial de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), después de que la Fiscalía haya solicitado tres años de prisión para su exgerente, Manuel Díaz, va a centrar el pleno del Ayuntamiento de Málaga con las tres mociones urgentes de los grupos de la oposición --PSOE, Vox y Con Málaga--, que coinciden en exigir explicaciones y en crear una comisión de investigación, que el PP rechaza.

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha dicho que "todo lo que está relacionado con Smassa se ha convertido en un gran problema, tanto en gestión, como también para la credibilidad y la reputación del Ayuntamiento".

"Mientras en Málaga tenemos que seguir haciendo frente a problemas dramáticos como el de la vivienda, aquí parece que algunos llevan mucho tiempo jugando al GTA VI municipal, solo que con dinero público, con contratos reales y sin reiniciar el juego para evitar dar explicaciones ni poner sobre la mesa transparencia", ha advertido.

Ruiz Araujo ha señalado que "la justicia garantiza la presunción de inocencia y corresponde a los tribunales resolver si aquí hay algún tipo de delito", pero ello "no impide que se den explicaciones políticas".

Ha agregado que "se suman novedades" al caso "porque conocemos un documento que creo que debería preocupar de forma intensa al propio alcalde, que es la evaluación de los riesgos penales de Smassa, que ha elevado de medio a alto el riesgo de malversación, cohechos y tráfico de influencias". "Seguimos sumando cartas a la baraja de la corrupción".

Por lo tanto ha exigido que De la Torre dé "las explicaciones oportunas en el seno de una comisión de investigación", pero de no hacerlo el PSOE forzará a darlas. "Vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir llevando a cabo las acciones judiciales oportunas, pero también las políticas".

También el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha dicho que la "situación de Smassa ha dejado al descubierto graves deficiencias en los mecanismos de control" y ha exigido al alcalde "que dé explicaciones sobre las responsabilidades políticas derivadas de estos acontecimientos".

"No estamos ante un problema que se resuelva cesando a un gerente o anunciando una reorganización empresarial. Estamos ante una sucesión de advertencias, informes, presuntas irregularidades y actuaciones judiciales que obligan a preguntar qué ha hecho el equipo de gobierno para controlar lo que sucedía en esta sociedad municipal". "El alcalde tiene que responder por sus responsabilidades", ha apostillado.

Alcázar ha agregado que "no hace falta esperar a una sentencia para preguntar al alcalde qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo". Por tanto, la moción de Vox plantea seis medidas para "esclarecer lo sucedido y reforzar los mecanismos de control de la sociedad municipal". Entre ellas, la constitución de una comisión de investigación, cuantificar "los posibles perjuicios económicos" y la comparecencia del regidor.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido de la "gravedad incuestionable" y ha insistido en la creación de la comisión de investigación. Además, piden en la moción medidas para reforzar los mecanismos de control y transparencia y una comparecencia del regidor sobre el caso.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha dicho que Smassa "se ha convertido en la cueva de Alí Babá, el alcalde no da la cara". "El alcalde está de barro hasta las orejas, tiene una responsabilidad política directa", ha advertido. Más aún, ha añadido que "sigue en una especie de huida hacia adelante".

DE LA TORRE

Por su parte, De la Torre ha explicado que "nuestra postura va a ser no" en relación con las peticiones de la oposición y ha incidido en que el Consejo de Administración de Smassa, donde están los grupos municipales, "hay una información muy completa de lo que se viene haciendo desde hace tiempo".

Sobre la comisión de investigación, De la Torre ha recordado que en el pleno anterior ya dijo que siempre que hay un tema subyúdice dicen no a la misma "porque nos parece que es una interferencia, como un intento de influencia en los jueces; como una especie de juicio paralelo". "Hay un ámbito judicial, termínese, y, después, una una vez aclarados los temas judiciales lo que quieran --la oposición-- sobre los temas administrativos políticos o lo que quieran profundizar más", ha abundado.

De la Torre ha dicho que es "curioso" que pidan una comisión de investigación, pero en el pleno no planteen una comparecencia: "Yo decía el otro día que si planteaban la petición de comparecencia, comparecería bien directamente o de forma delegada pero no lo han hecho". Al respecto, ha opinado que el reglamento dice que "no puede haber dos mociones y una comparecencia y el no hacerlo quizás sea para mantener sus mociones sin tocarlas o disminuirlas en número".

"Si tienen interés a la comparecencia, podría haber sustituido una moción por la posición de comparecencia", ha abundado, insistiendo en que "si no la piden para este pleno, comprenderán que no puedo comparecer". Además, ha asegurado que "la transparencia y la información acompañan nuestra acción de gobierno siempre".

De la Torre ha vuelto a recordar que "no ha notado nadie preocupado en la calle" sobre la petición de la Fiscalía, salvo los grupos de la oposición, pero "¿eso quiere decir que todo ha sido perfecto? Algo no estará perfecto cuando tenemos esta cuestión ahí abierta, pendiente, pero hay muchas cosas muy bien hechas en Smassa".

En concreto, sobre qué opina de la petición de prisión para Díaz, ha señalado, en primer lugar, la presunción de inocencia y ha añadido que "sobre esos temas que tienen un contenido judicial y que está subyúdice, coherentemente con lo que le he dicho, que en la comisión de investigación siempre decimos que no, a las preguntas que me plantean estas cuestiones, no entro en materia, por la misma razón, porque sería una pura contradicción".

"Tengo que respetar lo que pueda pasar en el ámbito judicial sin que yo dé mi opinión sobre la cuestión", ha explicado, al tiempo que ha defendido que el equipo de gobierno ha trabajado "absolutamente" con diligencia.

25N

Por otro lado, el PP lleva como moción urgente una relativa al 25N. Al respecto, De la Torre ha explicado que "la vocación nuestra hubiera sido de consenso institucional" pero no se ha podido por "voluntad o costumbre" de Vox.

Desde el PSOE, el portavoz ha dicho que "la ultraderecha viene a hacer de las suyas, a inocular veneno en la sociedad para seguir denostando la convivencia, la cohesión social y el bienestar de los españoles y, en este caso, de los malagueños".

Desde Con Málaga han criticado que Vox "demuestra un sentido común profundamente reaccionario" y han reivindicado que "hoy hace falta más feminismo que nunca". Morillas ha acusado a Vox de "romper los mínimos consensos sociales e institucionales que existen o existían en relación con las violencias machistas y de traer una iniciativa propia que es bazofia, machista y xenófoba". "El problema no es solo Vox, es un PP que está blanqueando y normalizando que los reaccionarios, que quienes niegan las violencias machistas, formen parte, compartan, gobierno con ellos".

También como moción urgente el PP lleva que el Gobierno "corrija el déficit inversor de los últimos ocho años" y se comprometa a elaborar unos Presupuestos que "incluyan infraestructuras e inversiones pendientes en málaga para garantizar un crecimiento acorde a las demandas de la ciudadanía".

Por otro lado, el PSOE ha presentado una propuesta de moción institucional, que vería luz si todos los grupos la aprobaran, para reprobar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía y "por contribuir a perpetuar estereotipos negativos sobre Andalucía y menoscabar la dignidad de su ciudadanía".