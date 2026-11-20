El concejal de Marbella José Eduardo Díaz en rueda de prensa - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) destinará más de 40 millones de euros a las áreas de seguridad ciudadana y emergencias en el ejercicio 2027, dentro del presupuesto municipal que asciende a 477 millones de euros y que se aprobó inicialmente el pasado martes.

La planificación económica incluye actuaciones en materia de videovigilancia, renovación de vehículos y equipamientos, mejora de instalaciones y refuerzo de las plantillas de los distintos servicios.

El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha detallado que esta partida supone una inversión aproximada de 250 euros por habitante empadronado y contempla actuaciones dirigidas tanto a la Policía Local como a los cuerpos de Bomberos y Protección Civil.

En este sentido, ha señalado que la planificación presupuestaria "recoge las necesidades operativas de los servicios y la actualización de los recursos destinados a la atención de incidencias y emergencias".

En el ámbito de la Policía Local, el presupuesto prevé continuar con la ampliación de la red de videovigilancia, con nuevas actuaciones en Puerto Banús, Nueva Andalucía y el bulevar de San Pedro Alcántara, "además de estudiar la renovación y mejora de los dispositivos existentes e incorporar cámaras móviles para atender necesidades específicas".

También se contempla la renovación de parte del parque móvil, con nuevas furgonetas, vehículos camuflados, quads y scooters, con una inversión aproximada de 170.000 euros. A estas partidas se suman más de 140.000 euros para renovar los chalecos de protección de los agentes, 180.000 euros para equipamiento y uniformidad y otros 70.000 euros para optimizar los sistemas de comunicación.

Asimismo, se han incluido actuaciones para actualizar las instalaciones policiales de San Pedro Alcántara y reforzar sus medios tecnológicos y su conexión con la red de videovigilancia.

En materia de recursos humanos, está prevista la incorporación efectiva de 24 agentes que actualmente se encuentran en prácticas, mientras que se convocarán 26 plazas de Policía Local, cuyo plazo de inscripción se abrirá una vez completada su publicación oficial. También se incluyen seis plazas de promoción interna.

El jefe de la Policía Local de Marbella, Francisco Florentino Ruiz, ha explicado que el próximo ejercicio contempla un proyecto de modernización de la jefatura, "tanto en su fachada como en los espacios interiores, además de la creación de nuevas unidades para responder a las necesidades del municipio".

Ha destacado también la renovación del parque móvil y la ampliación de los medios destinados a las unidades de playa. "En San Pedro Alcántara se está llevando a cabo la renovación integral de los vestuarios de la jefatura y se han previsto igualmente mejoras exteriores", ha apuntado el responsable policial y ha señalado igualmente que "se retomarán las fases nueve y diez de la red de videovigilancia en San Pedro, Puerto Banús y Nueva Andalucía".

Entre las actuaciones previstas figura también un plan de seguridad para las instalaciones policiales de Marbella y San Pedro, "con sistemas de control de accesos y aparcamientos dotados de placas fotovoltaicas".

Por su parte, el servicio de Bomberos contará con un presupuesto de 7,6 millones de euros. La planificación incluye la incorporación de 14 nuevos efectivos que están finalizando el proceso selectivo, así como la creación de nuevas plazas y la previsión de convocar al menos otras diez durante el próximo año. El jefe del cuerpo, Medardo Tudela, ha aludido a la incorporación de una nueva autoescala, valorada en más de un millón de euros y "dotada de tecnología avanzada y un brazo articulado que facilita el acceso a zonas de mayor dificultad". "El vehículo ya se encuentra en el parque y el personal está realizando la formación específica para su manejo", ha indicado.

Su puesta en servicio permitirá disponer de dos escalas operativas, una en Marbella y otra en San Pedro Alcántara, además de una tercera como recurso de reserva.

El equipamiento previsto para 2027 incluye también dos vehículos ligeros, dos furgonetas de logística, un vehículo de mando, una autobomba rural pesada, una nueva embarcación y un remolque.

De igual modo, ha precisado que, a estas adquisiciones se suman alrededor de 100.000 euros para vestuario y material y otros 300.000 euros para mejoras en las instalaciones, entre ellas la adecuación de la sala 080, "que permitirá disponer de un espacio de control y mando con sistemas de última tecnología". También se prevén actuaciones en las dependencias de San Pedro Alcántara.

Por último, Protección Civil dispondrá de una dotación presupuestaria de 200.000 euros, que permitirá continuar con la renovación de sus instalaciones y de los medios de intervención.

El responsable del servicio, Francisco Javier Flores, ha indicado que la ampliación de las dependencias ha favorecido el crecimiento de la plantilla de voluntarios y ha avanzado la incorporación de nuevos vehículos todoterreno y cuatro motocicletas, además de la actualización de los equipos de comunicaciones.

También ha puesto de relieve la colaboración de los servicios de Policía Local y Bomberos en la formación de los voluntarios, una preparación necesaria para el desarrollo de sus funciones en los dispositivos preventivos y de atención a emergencias.