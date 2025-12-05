El presupuesto municipal de Rincón de la Victoria para 2026 contempla una capacidad de inversión de 13,2 millones

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el concejal de Hacienda, Antonio Fernández - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha presentado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 60,43 millones de euros en ingresos y 59,81 millones en gastos, lo que supone un incremento del 5,58% respecto a 2025 y un superávit de 621.000 euros. El Ayuntamiento ha logrado situar la capacidad inversora para 2026 en 13,2 millones de euros.

El regidor, acompañado por el concejal de Hacienda, Antonio Fernández, ha dado a conocer el documento que marca la estrategia económica y de gestión del municipio para los próximos doce meses.

Salado ha subrayado que estas cuentas "permiten invertir más, mejorar los servicios públicos, avanzar en proyectos estratégicos y seguir reduciendo la deuda".

"Con menos hacemos más", ha añadido, destacando la cultura de gestión y la captación de recursos externos que caracteriza al actual equipo de gobierno.

Asimismo, ha señalado como principal hito el incremento de la inversión hasta los 13,2 millones de euros, impulsado por la captación de fondos externos procedentes de distintas administraciones y organismos, entre ellos la Diputación, la Junta, fondos europeos y el contrato de gestión del agua.

"A pesar del difícil contexto económico, el Ayuntamiento ha logrado situar la capacidad inversora para 2026 en 13,2 millones de euros, de los cuales 1,09 millones proceden de recursos propios, destinando el grueso de los ingresos municipales al refuerzo de los servicios públicos esenciales", ha indicado el alcalde.

INVERSIONES

Entre las principales inversiones ha destacado el Museo de Benagalbón con 326.000 euros; el acondicionamiento del puente del río Totalán con 410.287 euros, la recuperación del Castillón (2% Cultural) con 719.000 euros; el Parque periurbano de Torre de Benagalbón y Nodo de Lo Cea 'El arrecife azul' con 8,9 millones (fondos europeos); mejoras en infraestructuras de agua (Hidralia) con 350.000 euros; la renovación del alumbrado público procedente de un crédito blanco de Junta de Andalucía con 558.000 euros, y el nuevo pabellón de Torre de Benagalbón (Diputación) con 1 millón de euros.

El nuevo presupuesto contempla un aumento de 3,8 millones de euros para reforzar servicios esenciales, incrementando las partidas de gasto corriente en el transporte público urbano e interurbano con 1.070.000 euros; Parques y Jardines con 682.390 euros; la limpieza viaria y recogida de residuos con 1.260.000 euros, y el bienestar social y ayuda a domicilio con 828.389 euros.

De igual modo, el alcalde ha avanzado que en 2026 comenzarán las obras del nuevo Centro de Salud de Rincón de la Victoria, un proyecto de la Junta de Andalucía dotado con 15 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. "El Ayuntamiento ha trabajado en la cesión de una parcela de 4.000 metros cuadrados en Huerta Julián, además de financiar la redacción del proyecto por valor de 300.000 euros", ha señalado.

El documento presupuestario también incrementa las ayudas al tercer sector, entidades locales y al tejido cultural y deportivo. Destinará 643.500 euros para asociaciones y colectivos sociales (+0,5%); 237.500 euros para entidades culturales (+18,5%), y 300.000 euros para clubes deportivos (+81%). Además, se prevé la oferta de ocho nuevas plazas de funcionario y dos de promoción interna.

GESTIÓN FINANCIERA

El alcalde ha insistido en que el equipo de gobierno trabaja "con rigor, realismo y equilibrio, ajustando las cuentas a los ingresos reales y evitando prácticas del pasado que generaron altos niveles de endeudamiento".

Esta gestión se desarrolla en un contexto económico complejo marcado por la falta de Presupuestos Generales del Estado y el impacto del IPC. El concejal de Hacienda ha destacado que desde el inicio del mandato se ha logrado reducir la deuda municipal en 14 millones de euros.

"Estamos reduciendo la deuda sin dejar de invertir y sin subir impuestos. De hecho, continuamos con la bajada del tipo del IBI, que pasa del 0,68 al 0,67, acumulando 25 puntos de reducción desde 2017", ha señalado Fernández.

Ha explicado también que la deuda total, situada en 85 millones de euros en 2017, se redujo a 71 millones en 2024, y se prevé que la deuda financiera a finales de 2025 descienda hasta los 45 millones de euros. El presupuesto será sometido a aprobación inicial en el Pleno del próximo 18 de diciembre. El acto de presentación ha contado con la presencia de todos los concejales del equipo de gobierno.