La primera escala del Legend of the Seas en Málaga pone de relieve la confianza de navieras en el destino

Acto de presentación de la primera escala del Legend of the Seas en Málaga - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La llegada del Legend of the Seas, que tendrá lugar a finales de junio, consolida el papel de Málaga como uno de los puertos de referencia del Mediterráneo.

Así lo han destacado este martes durante el acto de presentación de la próxima escala Legend of the Seas, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio en el Puerto de Málaga, un acontecimiento que ha reunido a representantes institucionales, responsables de la naviera, miembros de la comunidad portuaria y profesionales del sector turístico.

La llegada de este nuevo buque supone un nuevo hito para la actividad relacionada a cruceros de la provincia y refuerza el posicionamiento de Málaga dentro de los principales itinerarios del Mediterráneo.

Durante el acto, se puso de manifiesto la importancia que tiene para el destino la confianza que las grandes compañías navieras continúan depositando en Málaga y en la Costa del Sol. La llegada del Legend of the Seas es valorada como "una muestra del atractivo y la competitividad alcanzados por el destino en un segmento que mantiene una importante capacidad de generación de actividad económica y proyección internacional".

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado que "la llegada del Legend of the Seas supone mucho más que una nueva escala, ya que representa una muestra de la confianza que las grandes compañías navieras depositan en Málaga y en la Costa del Sol".

También ha señalado que "este tipo de hitos contribuyen a reforzar nuestra proyección internacional y a consolidar una actividad que genera riqueza, empleo y oportunidades para toda la provincia".

La consejera delegada ha recordado que el destino "cuenta con una propuesta turística capaz de responder a las expectativas del viajero actual". La seguridad, la diversidad de experiencias, la calidad de los servicios, la oferta cultural y gastronómica, así como las infraestructuras y conexiones internacionales, que constituyen algunos de los elementos que sustentan la competitividad de la provincia.

El segmento de cruceros ocupa además un lugar relevante dentro de la estrategia turística de la Costa del Sol. Este tipo de visitantes permite dar a conocer la riqueza del territorio a viajeros procedentes de mercados internacionales de interés y ofrece una oportunidad para mostrar recursos que van más allá del propio entorno portuario.

González ha subrayado que "hoy hablamos de un visitante que busca experiencias auténticas, sostenibles y de calidad, interesado en conocer la identidad de los lugares que visita". En este sentido, ha añadido que "la Costa del Sol ha evolucionado en los últimos años para ofrecer una propuesta cada vez más completa, incorporando nuevas experiencias vinculadas a la cultura, el deporte, la naturaleza, la gastronomía, el turismo premium y los grandes eventos".

Durante el acto de presentación también se ha destacado el papel desempeñado por el Puerto de Málaga y por el conjunto de agentes públicos y privados que participan en el desarrollo de la actividad crucerística. La colaboración entre instituciones, comunidad portuaria y sector turístico ha sido uno de los factores que han permitido consolidar el liderazgo de Málaga dentro de este segmento.

La primera escala del Legend of the Seas "constituye una excelente noticia para la provincia y refuerza la capacidad de la Costa del Sol para seguir atrayendo visitantes internacionales durante todo el año. La llegada de este tipo de buques contribuye además a ampliar la visibilidad internacional del destino y a acercar la oferta turística de la provincia a nuevos mercados y perfiles de viajeros", han destacado.