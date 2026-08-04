Prisión para el detenido por el crimen de una mujer en Benahavís (Málaga) con la que mantuvo relación en 2019

Archivo - Juzgados de Marbella. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la presunta autoría de la muerte de una mujer, con la que tuvo una relación sentimental en 2019, en una vivienda de la localidad de Benahavís el pasado 21 de julio. El caso lo llevará un juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al tiempo que han precisado que el detenido se acogió este pasado lunes a su derecho a no declarar y está investigado por los delitos de homicidio y contra la libertad sexual, por lo que el procedimiento será enviado en los próximos días a la plaza de Violencia sobre la Mujer.

Según han explicado estas fuentes, la instrucción del caso se llevará en el juzgado especializado en delitos contra la mujer debido a que el presunto agresor y la víctima mantuvieron una relación sentimental en el pasado, que pudo haber sido retomada antes de ocurrir los hechos.

Pero, han apuntado, también se llevará por dicho juzgado por los indicios de la comisión de un delito contra la libertad sexual sobre la mujer, ya que su cuerpo fue hallado sin vida con dos cortes en el cuello y con la camisa y el sujetador rotos fruto de un forcejeo físico. En ambos casos, el órgano judicial competente es la Sección de Violencia.

El detenido fue trasladado este pasado lunes desde el Hospital Costa del Sol donde se encuentra ingresado debido a cortes en las venas y en el cuello que se provocó cuando se estaba procediendo a su detención.

Tanto la víctima como el presunto agresor son extranjeros. Ambos mantuvieron una relación sentimental durante el año 2019. Al finalizar esta, el detenido volvió a su país. Finalmente, optó por regresar a Benahavís donde volvió a contactar con la víctima. Ella le alquiló una habitación en la casa donde residía.

Ahora, la investigación trata de determinar si se retomó la relación sentimental y si la agresión se produjo como consecuencia de un ataque de celos del detenido, que fue arrestado por la Guardia Civil en la localidad malagueña de Istán tras los hechos.