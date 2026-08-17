Prisión para el detenido por matar presuntamente a su compañero de piso en Málaga capital

Archivo - Juzgado de Guardia de Málaga capital - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, acordó durante la noche de este pasado domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar presuntamente a su compañero de piso en la capital malagueña.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido está investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio y será la plaza número 6 la que se encargue de continuar la instrucción judicial del caso.

Además de decretar su ingreso en prisión, el juez de guardia ordenó que el hombre detenido sea examinado por el médico forense con el fin de hacer una valoración profesional de su estado mental.

El hombre de 52 años fue hallado sin vida y con signos de violencia en la mañana del pasado jueves, 13 de agosto. El presunto autor de los hechos, de 32 años, se autoinculpó del homicidio en la diligencia de toma de declaración practicada en sede policial, confesando que en días previos al fallecimiento de la víctima llegó a golpearla en varias ocasiones, sin que aquella acudiera a un centro médico.

Al parecer, víctima y fallecido compartían domicilio, junto a otros dos varones, en una vivienda en el distrito Bailén Miraflores, en la capital malagueña. La mañana del día 13 de agosto, uno de los moradores del inmueble --distinto al que resultó detenido-- alertaba a los servicios de emergencias que un amigo no respiraba.

Tras confirmarse por parte de los sanitarios el fallecimiento de la persona que no respondía a estímulos en la vivienda, agentes de la Policía Nacional activaban el protocolo de muertes sospechosas de criminalidad al presentar el fallecido hematomas compatibles con una muerte violenta, practicándose la pertinente inspección ocular por Policía Científica y Policía Judicial.

La autopsia practicada al cadáver confirmó una muerte producida por politraumatismos. El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial se hizo cargo de la investigación de los hechos.