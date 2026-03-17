Profesionales destacan la "fortaleza y madurez" de la economía malagueña "en un entorno sumamente inestable"

El alcalde, Francisco de la Torre, y los representantes del Colegio: Antonio Pedraza, vicedecano del Colegio; Manuel Méndez, decano de la institución colegial; y Javier Font, secretario de la Junta de Gobierno. - COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Málaga ha destacado la "fortaleza y madurez" de la economía malagueña "en un entorno sumamente inestable" durante la presentación, este martes, del barómetro económico de la provincia en su edición número 50.

La presentación ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Málaga con la asistencia del alcalde, Francisco de la Torre, quien ha recibido a los representantes del Colegio: Antonio Pedraza, vicedecano del Colegio; Manuel Méndez, decano de la institución colegial; y Javier Font, secretario de la Junta de Gobierno y director del Servicio de Estudios Económicos.

"Los buenos datos del barómetro se ven ensombrecidos tanto por la crisis bélica como por la falta de comunicación por tren con Madrid. Es esta una situación que claramente va a afectar a la economía de nuestra provincia, y especialmente por la cercanía de la Semana Santa", ha dicho Méndez.

"Afortunadamente, estas circunstancias tan nefastas nos encuentran en un momento de madurez y fortaleza económica, pero vamos a notar una reducción tanto en el PIB como en la cifra de empleo", ha agregado.

El decano de la institución colegial ha resaltado que Málaga sigue liderando el crecimiento económico de Andalucía, pero tiene importantes carencias en infraestructuras de transporte, un precio de vivienda en arrendamiento o en compra muy elevados y una red de energía eléctrica que ya está saturada. "No podemos olvidar tampoco las infraestructuras hidráulicas, por más que la sequía nos haya dado un respiro", ha agregado.

El barómetro recoge que Málaga mantiene un perfil económico claramente más dinámico que Andalucía, España y el entorno europeo, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento del sur de Europa.

En cuanto a la actividad económica, Málaga lidera el crecimiento del PIB en los últimos ejercicios: en 2022, un 8,5% (Andalucía, 5,3% - España, 6,2%); en 2023, un 3,6% (Andalucía, 2,5% - España, 2,7%); en 2024, un 4,4% (Andalucía, 3,6% - España, 3,1%) y la previsión 2025 es de 3,7% (Andalucía, 3,0% - España, 2,9%). A nivel internacional, el crecimiento provincial supera ampliamente al de la Zona Euro (1,4%) y Alemania (0,2%), confirmando un diferencial estructural positivo.

En el análisis del mercado laboral, Málaga muestra el mayor dinamismo en empleo tanto en cifras de ocupados, +9,58% (Andalucía +3,96% - España +2,77%), como en activos +8,29% (muy por encima de la media) o en afiliación a la Seguridad Social +3,41%. El paro desciende (-0,64%), aunque a menor ritmo que Andalucía y España.

El turismo sigue siendo un motor estratégico en nuestra economía. Málaga supera el crecimiento regional y nacional tanto en viajeros alojados en establecimientos hoteleros +6,09% (España +3,65%), en pernoctaciones +4,50% (España +1,52%), destacando un crecimiento del turismo internacional y del turismo nacional similares, ya que éste último presentaba en barómetros anteriores cifras inferiores al extranjero, con cifras similares.

En cambio, la cifra de pernoctaciones y de viajeros alojados en apartamentos turísticos desciende ligeramente, destacando en pernoctaciones el descenso de residentes españoles frente a residentes extranjeros. El tráfico aéreo crece un 6,06%, consolidando su posición como principal puerta de entrada del sur peninsular.

La construcción y vivienda siguen presentando un carácter muy dinámico. En cuanto a hipotecas +23,70% (España +16,49%) y precio vivienda 2.833 euros/metro cuadrado (+16,14%). Málaga presenta un precio superior a la media nacional y un mayor incremento porcentual que Andalucía y España, aunque se observa una ligera caída en compraventas (-1,28%) lo que podría ser una posible señal de ajuste. La licitación oficial presenta un crecimiento del 33,76 %, inferior a la cifra andaluza y superior a la española.

Las cifras de empresa y comercio exterior presentan una confianza empresarial muy elevada (+8,23%), exportaciones +11,07% (España +0,99%) e importaciones +21,88% (frente a caída en Andalucía). Destaca un fuerte aumento de disoluciones de sociedades (+25,48%) frente a sólo un 4,06% en Andalucía y un 2,50% en España y un descenso del capital suscrito (-38,63%), frente a un -21,54% en Andalucía y un +4,19% en España.

"En conjunto, Málaga se consolida como uno de los polos económicos más dinámicos de España, con un diferencial competitivo claro frente a Andalucía, España y la Eurozona, aunque tenemos que ser cautelosos ante los nuevos acontecimientos que en el entorno internacional se están generando y como afectarán sobre todo a la inflación que hemos sufrido durante los anteriores ejercicios", recoge el barómetro del Colegio de Economistas.