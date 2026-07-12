Un profesor de Bellas Artes de la UMA presenta este mes dos exposiciones en Dakar

Imagen de una de las publicaciones de UMA Editorial sobre exposiciones de un profesor de Bellas Artes en Dakar. - UMA

MÁLAGA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor del Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad de Málaga (UMA) y artista visual multidisciplinar, Juan Carlos Robles Florido, inaugura dos exposiciones en Dakar (Senegal); unas propuestas que cuentan con una publicación editada por UMA Editorial y disponible en su plataforma de monografías de acceso abierto.

La primera de ellas se presentó en el Instituto Cervantes de la capital senegalesa bajo el título 'Penc Mi, trabajo en proceso, escenarios para un ágora compartida', según han informado desde la UMA a través de una nota.

El proyecto, realizado en colaboración con la École Nationale des Arts et Métiers de la Culture (Enamc) de Senegal, se articula en torno a una videoinstalación creada y editada por el propio autor, que registra una asamblea performativa de creadores locales.

La segunda de las exposiciones se exhibe del 10 al 24 de julio en el Centro Cultural Regional Blaise Senghor de Dakar con el título 'Acelerada quietud, trabajo en proceso, laboratorio de la circulación'.

A través de series fotográficas y dispositivos audiovisuales editados y producidos por el propio artista, el proyecto analiza de manera crítica las lógicas del tránsito urbano en Dakar, oponiendo la velocidad frenética impuesta por el capitalismo global a la necesidad del reposo frente al océano. Lejos de ser una pausa pasiva, este reposo se reivindica como un acto de resistencia política y de emancipación indispensable para la memoria colectiva.

La exposición se completará con conferencias y talleres de creación de video e inteligencia artificial generativa, invitando a los estudiantes locales a producir conocimientos compartidos en torno al territorio.

Los catálogos digitales de ambas propuestas de exposición e investigación pueden consultarse y descargarse gratuitamente a través de la plataforma de UMA Editorial e incluyen los textos teóricos bilingües, en francés y español, y la documentación visual detallada de la exposición.