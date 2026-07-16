Profesores de la Universidad de Málaga asisten a las II jornadas de formación, mejora e investigación docente

II jornadas de formación, mejora e investigación docente - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Formación e Innovación de la Universidad de Málaga ha organizado las II Jornadas de Formación, Mejora e Investigación Docente, que se celebran en la Facultad de Psicología y Logopedia durante este jueves y el viernes.

Conferencias, debates, seminarios y mesas redondas componen el programa de estas jornadas, que constituyen un espacio presencial para el intercambio de más de 70 experiencias en torno a los Ciclos de Mejora en el Aula (CIMA) realizados por los participantes en la Fase de Iniciación (IDU) y en la de Permanencia en Grupos de Mejora para la Formación e Innovación Docente del Programa de Iniciación a la Docencia Universitaria y Mejora Docente del Profesorado IDUMEP26/27.

La sesión inaugural ha corrido a cargo de Salvador Pérez, vicerrector de Posgrado de la UMA, quien ha incidido en la importancia de este encuentro, pues supone la esencia de la transferencia del conocimiento, ya que forma a los docentes "que posteriormente tienen la misión de dotar de competencias al estudiantado y de proporcionarles la capacidad de adquirir pensamiento crítico".

Además de las conferencias y mesas redondas, el programa se estructura en seminarios, donde se debaten las cuestiones que han generado mayor interés durante la experimentación con los CIMA. Las jornadas están dirigidas a todo el profesorado universitario, así como a participantes en los programas Novel22, Novel25 y del Programa Idumep26/27.

Formadores, dinamizadores y mentores de estos programas también están citados, así como implicados en programas de formación, innovación, investigación docente y evaluación del profesorado de universidades, entre otros.