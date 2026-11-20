John Akomfrah (1957) Mimesis: African Soldier (Soldado africano), 2018 Instalación de vídeo HD a tres canales, color, sonido - MPM/ SMOKING DOGS FILMS MATTHEW BARNES

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Museo Picasso Málaga (MPM) ha aprobado este viernes, en una reunión celebrada en el museo, la programación expositiva para el año 2027, que da continuidad a una línea de programación artística centrada en el conocimiento y la investigación de la obra de Picasso.

Así, el Museo Picasso Málaga concibe la programación de 2027 como una apuesta por la exploración de algunas de las cuestiones fundamentales que atraviesan el arte moderno y contemporáneo, desde la construcción de la memoria y la identidad hasta los procesos de experimentación artística y las posibilidades expresivas del lenguaje pictórico.

Continuará centrando la visita la exposición 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', que permanecerá en el Palacio de Buenavista hasta 2028. Este recorrido constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto artístico del Museo durante estos años, ya que permite compartir y estudiar la obra del artista.

TEMPORALES

La programación de exposiciones temporales de 2027 se iniciará con 'John Akomfrah. Mimesis: African Soldier', que tendrá lugar del 16 abril al 31 agosto 2027. Se trata de una nueva entrega del proyecto Obra invitada que permitirá presentar en el Museo Picasso Málaga una de las instalaciones más reconocidas de Sir John Akomfrah (Acra, Ghana, 1957), artista y cineasta británico de origen ghanés considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo internacional. Cofundador del Black Audio Film Collective en 1982, Akomfrah ha desarrollado una trayectoria de referencia en torno a la memoria, la migración, el legado poscolonial y el poder de las imágenes. Su obra ha sido objeto de importantes exposiciones internacionales y forma parte de las colecciones de instituciones como la Tate, el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York o el Centre Pompidou, además de haber representado al Reino Unido en la 60.ª Bienal de Venecia en 2024.

La instalación audiovisual inmersiva 'Mimesis: African Soldier', compuesta por tres pantallas sincronizadas con sonido envolvente multicanal, combina imágenes de archivo, nuevas filmaciones y una compleja composición sonora para recuperar la memoria de los soldados africanos que participaron en la Primera Guerra Mundial.

A través de un lenguaje cinematográfico de gran fuerza poética y visual, la obra reflexiona sobre la memoria, la identidad, el colonialismo y las historias silenciadas, invitando al espectador a reconsiderar la construcción de la historia desde una perspectiva profundamente humanista.

'PICASSO: LA FÁBRICA DEL DIBUJO'

Por otro lado, la siguiente exposición 'Picasso: la fábrica del dibujo' (11 junio - 7 noviembre 2027) propone una nueva aproximación a la colección de obras sobre papel del Museo Picasso Málaga a través de la materialidad y los procesos de creación de Pablo Picasso.

El recorrido explorará la diversidad de soportes, formatos, texturas y calidades del papel, desde los más nobles hasta los más humildes, junto con la variedad de materiales y procedimientos empleados por el artista, como la tinta, la sanguina, el lápiz, el pastel y el grafito.

Se prestará especial atención al dibujo como proceso seriado, mediante conjuntos que permitirán seguir la evolución de una idea a través de sus variaciones. Entre ellos figuran las series de las escenas eróticas de 1917, los desnudos femeninos de 1941 y las obras vinculadas a La Californie de 1955. El cuaderno, presentado también en forma de álbum, mostrará la continuidad del pensamiento gráfico del creador a lo largo de sus páginas.

'Picasso: la fábrica del dibujo' se inscribe en el compromiso del Museo Picasso Málaga con la investigación y la activación de su colección, promoviendo nuevas lecturas de sus fondos a través de la colaboración con especialistas internacionales.

Así, el proyecto cuenta en esta ocasión con la colaboración de Claudine Grammont, conservadora jefe del Cabinet d'Art Graphique del Centre Pompidou, cuyo comisariado contribuirá a profundizar en el estudio y la contextualización de una faceta esencial de la producción picassiana.

'PINTURAS NEGRAS. ROTHKO, PICASSO, GOYA'

El otoño estará marcado por la presentación de 'Pinturas negras. Rothko, Picasso, Goya' (29 octubre 2027 - 28 febrero 2028), una reflexión sobre el negro como espacio de profundidad emocional, espiritual y simbólica en la pintura.

En el núcleo del proyecto se sitúa un conjunto excepcional de las últimas obras de Mark Rothko, la serie Black on Gray (1969), cuya paleta deliberadamente contenida y la tensión constante entre opacidad y luz abren un espacio de contemplación de extraordinaria intensidad. En diálogo con estas pinturas, la muestra reunirá una selección de obras de Pablo Picasso y Francisco de Goya para explorar cómo el negro ha operado históricamente como un lenguaje de extraordinaria fuerza expresiva.

El recorrido mostrará la evolución del negro en Goya, desde sus primeras pinturas religiosas, donde la oscuridad actúa como espacio de recogimiento y revelación, hasta las escenas de violencia, enfermedad, superstición y tragedia histórica que inauguran una concepción profundamente moderna de la pintura.

En Picasso, el negro articula algunos de los momentos más decisivos de su trayectoria, como las obras realizadas durante la Segunda Guerra Mundial, donde se convierte en una fuerza de tensión y conflicto, hasta la radical simplificación de sus últimos años, en la que el trazo negro concentra toda la intensidad del acto pictórico.

Por su parte, en Rothko el color negro adquiere una presencia dominante que desplaza cualquier referencia narrativa para centrarse en las relaciones entre color, luz y superficie, creando espacios de contemplación de gran intensidad. Lejos de plantear una genealogía lineal, la exposición propone un diálogo entre tres artistas que, desde contextos históricos y lenguajes diferentes, convierten el negro en un espacio de pensamiento, contemplación y experiencia.

Comisariada por Miguel López-Remiro Forcada, director artístico del Museo Picasso Málaga, la muestra profundiza en algunas de las cuestiones esenciales que atraviesan la historia de la pintura y refuerza el interés del museo por generar lecturas transversales entre la obra de Picasso y otros grandes creadores.

'PICASSO - BARCELÓ'

Por último, el proyecto Picasso-Barceló, impulsado por el Museo Picasso Málaga en colaboración con la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso y con el Patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, continuará su desarrollo en 2027 en el Museo de Huelva en el otoño, dando continuidad a una iniciativa que establece un diálogo entre la obra de Pablo Picasso y Miquel Barceló y el patrimonio histórico y artístico de Andalucía.

Tras sus presentaciones en el Museo de Almería en 2025 y Museo de Cádiz en 2026, el proyecto seguirá explorando nuevas relaciones entre el arte moderno y contemporáneo y las colecciones patrimoniales andaluzas, propiciando encuentros entre distintas épocas, lenguajes artísticos y contextos culturales. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Museo Picasso Málaga con la proyección de su actividad en el conjunto de Andalucía, la colaboración institucional y la creación de nuevas oportunidades de encuentro entre el arte y sus públicos.

Como es habitual, todas las exposiciones del programa 2027 se acompañarán de un programa educativo y cultural dirigido a públicos diversos, así como de iniciativas de investigación y divulgación que contribuyen a profundizar en sus contenidos.

Por último, han valorado que el Museo Picasso Málaga reafirma su "compromiso con el conocimiento, conservación y difusión de la obra de Pablo Picasso, fortaleciendo la colaboración con instituciones nacionales e internacionales y su papel como espacio de encuentro entre el arte moderno y contemporáneo".