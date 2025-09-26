La provincia de Málaga cierra septiembre con un 91% de ocupación hotelera, dos puntos por encima del mismo mes de 2024

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga cerrará este mes de septiembre con una ocupación hotelera del 90,97%, lo que supone un incremento de 2,23% con respecto al mismo periodo del año anterior, 2024, que fue del 88,74%.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) explica en un comunicado que del total de alojados en el mes de septiembre, tres de cada cuatro pertenecen al mercado internacional, mientras que el 25% restante corresponde a turistas nacionales, algo que desde la citada organización valoran como "un comportamiento satisfactorio".

Asimismo, el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado (IBCA) ha crecido con respecto al septiembre de 2024, arrojando un impacto bruto de 137,17 euros, frente a los 134,37 euros de hace un año, con un crecimiento de un 2% en cifras de impacto económico.

En concreto, Torremolinos y Fuengirola han registrado una ocupación por encima del 95%: 95,89% y 95,28%, respectivamente. Igualmente, destaca la ocupación hotelera en la zona de Benalmádena, que se ha situado en un 94,37%.

El presidente de Aehcos, José Luque, explica que "las cifras de septiembre han arrojado un comportamiento satisfactorio, incluso por encima de los datos de septiembre del año pasado. Además, el impacto económico reivindica nuestro papel como palanca para la dinamización económica de la provincia de Málaga".

PREVISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Para los meses de octubre y noviembre, las previsiones apuntan a un descenso en la ocupación con respecto a los datos de los mismos meses de 2024. Desde Aehcos detallan que en octubre se prevé un 82,19% de ocupación, mientras que para noviembre se estima un 65,16%.

Estas estimaciones se sitúan cuatro puntos y medio y un punto menos, respectivamente, en comparación con la ocupación que se registró en los mimos meses del año anterior, cuando fue de en octubre de 86,70% y en noviembre de 66,21%.

Por último, los hoteleros explican que si atendemos por zonas de la provincia, las cifras más elevadas de ocupación en octubre se prevén en Benahavís, Marbella y el entorno de Frigiliana-Torrox. Por su parte, en noviembre, será la zona de Fuengirola, que prevé "las tasas más altas de ocupación hotelera".