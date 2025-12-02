La provincia de Málaga crece en 16.482 habitantes durante 2024 y realiza el mayor aporte poblacional a Andalucía, comunidad autónoma que, a 1 de enero de 2025, cuenta con 8.676.713 habitantes (+44.851) según datos recogidos y publicados por el INE. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga ha crecido en 16.482 habitantes a lo largo del año 2024, y a fecha 1 de enero de 2025 cuenta con 1.791.183 habitantes según datos del censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia malagueña ha realizado el mayor aporte poblacional a Andalucía a lo largo de 2024.

Y es que según el Censo Anual de Población a fecha de 1 de enero de 2025 publicado este martes por el INE, la provincia de Málaga sigue ocupando el segundo puesto como la más poblada en la región después de Sevilla, que a 1 de enero de 2025 cuenta con 1.977.664 habitantes, tras haber añadido a 9.040 nuevos pobladores a lo largo de 2024.

Por otra parte, Málaga capital ha crecido en 897 habitantes a lo largo de 2024, de forma que 1 de enero de 2025, y según la misma fuente, se encuentra con un censo de 597.173 habitantes. Al igual que en el caso provincial, la capital malagueña es la segunda más poblada de Andalucía, ya que Sevilla, la primera, a 1 de enero de 2025, alcanzaba los 688.714 habitantes. Sin embargo en la capital hispalense el crecimiento a lo largo de 2024 sólo recogió a 27 habitantes censados más.

En cuanto al dato regional, la población andaluza aumentó en 44.851 habitantes durante 2024 (un 0,5% más) y se situó en 8.676.713 habitantes; y a nivel nacional, la población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024 y se situó en nuevo máximo de 49.128.297 a 1 de enero de 2025.