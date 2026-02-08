La provincia de Málaga lidera el número de proyectos empresariales con fondos Leader en Andalucía

Los Grupos de Desarrollo Rural Antequera, Axarquía, Sierra Norte de Málaga, Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda y Guadalteba que han participado en una reunión de coordinación con la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía - GDR GUADALHORCE

MÁLAGA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Málaga lidera el número de proyectos empresariales con fondos Leader en Andalucía. Los seis Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Málaga han movilizado más de 40 millones de euros de inversión total en la provincia a partir de una ayuda pública de 24,7 millones de euros en el anterior marco de ayudas europeas. Unas ayudas que han permitido activar 768 proyectos que han modernizado el tejido productivo, social y han generado oportunidades en el medio rural malagueño.

A finales de diciembre, terminaba el marco Leader 2017-2025, un programa de subvenciones europeas en el que los seis Grupos de Málaga han facilitado que casi dos mil personas mantengan o encuentren trabajo en su territorio. Las personas emprendedoras de la provincia de Málaga han respondido a estas cuatro convocatorias del programa Leader con más de 1.458 iniciativas empresariales tramitadas desde los GDR.

Así lo han detallado en un comunicado, en el que detallan que las iniciativas apoyadas tienen que ver la creación o modernización de empresas, proyectos de Ayuntamientos, así como de asociaciones. Todas ellas han generado empleo y han dinamizado el tejido empresarial fortaleciendo la economía local y mejorando la calidad de vida de la población.

Además, los proyectos han priorizado la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades, con especial atención al papel de la juventud y de las mujeres en el desarrollo rural.

Son datos de los Grupos de Desarrollo Rural Antequera, Axarquía, Sierra Norte de Málaga, Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda y Guadalteba que han participado en una reunión de coordinación con la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) en la sede del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce en Cerralba, en el municipio de Pizarra.

Durante el encuentro al que ha asistido el presidente de ARA, Rafael Llamas y responsables de estos seis Grupos de Desarrollo Rural, entre ellos, el presidente del GDR Valle del Guadalhorce, Félix Lozano, se han abordado temas relevantes para el desarrollo rural y la próxima convocatoria de ayudas Leader 2023-2027.

Félix Lozano ha destacado la importancia de estas reuniones entre ARA y los Grupos de Desarrollo Rural de Málaga. "Estos encuentros permiten coordinarnos, establecer líneas de trabajo comunes y, sobre todo, compartir aprendizajes".

Por su parte, el presidente de ARA, Rafael Llamas ha subrayado el gran trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural por dinamizar social y económicamente los territorios rurales. Y ha pedido una voz unánime de los 48 Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en la defensa de Leader y el desarrollo rural.

En el marco comunitario anterior, los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía han apoyado más de 4.000 proyectos en el medio rural si bien se han tramitado más de 9.000 iniciativas que reflejan el espíritu y dinamismo empresarial de las zonas rurales. El programa que ha contado con una ayuda pública de 131 millones ha movilizado, gracias a la aportación privada, más de 242 millones de euros y 9.000 personas han encontrado o mantenido un empleo en su territorio.

En las próximas semanas, ARA continuará reuniéndose con todos los Grupos de Desarrollo Rural para mantener una coordinación efectiva y fortalecer su representatividad. "Estas reuniones nos permiten crear espacios de diálogo y debate con el objetivo de fortalecer nuestra interlocución e incidencia ante la administración".

NUEVO MARCO PARA SEGUIR TRANSFORMANDO EL MEDIO RURAL

Los GDR de Málaga contarán con 17,40 millones de euros hasta 2029 para seguir transformando las zonas rurales de la provincia. Para el conjunto de Andalucía, el presupuesto Leader asciende a 140 millones de euros.

La red andaluza ha resaltado la colaboración y entendimiento con la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria en la mejora de la normativa que regulará las ayudas al emprendimiento rural en Andalucía.

Unas ayudas públicas a fondo perdido que se asignarán en concurrencia no competitiva, con una importante simplificación en las líneas de ayudas y la creación del cheque rural con incentivos de hasta 50.000 euros de ayuda anticipada para poner en marcha su idea.

El programa de ayudas Leader se articula a través de los GDR de Andalucía, compuestos por agentes públicos y privados que garantizan la toma de decisiones equilibrada y participativa. Su amplia composición asegura que las ayudas respondan a necesidades reales del territorio y activen proyectos con impacto económico y social probado.