La provincia de Málaga registra 35 víctimas mortales y 31 heridos en accidentes de tráfico en 2025

Archivo - Lugar donde se produjo un accidente entre dos vehículos en la salida de la AP-7 hacia Torremolinos en junio de 2025. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga registró un total de 35 víctimas mortales y 31 heridos, tanto hospitalizados como no, a consecuencia de accidentes de tráfico ocurridos a lo largo del pasado 2025. Así, se produjeron 34 siniestros mortales, dos más que el año anterior; con 57 vehículos implicados.

Así se desprende de los datos de Tráfico, remitidos por la Subdelegación del Gobierno en Málaga, en los que se precisa que en 2025 se produjeron dos fallecidos menos que el año anterior --cuando fueron 37 personas--; pero la lesividad fue mayor, con nueve heridos hospitalizados más --pasando de seis a 15 personas en 2025--; y once más no ingresados --de cinco a 16--.

Del total de las víctimas implicadas en los accidentes mortales que se han registrado durante 2025, siete personas fallecidas no hacían uso de elementos de seguridad en el momento de producirse el accidente, según los datos estadísticos.

En cuanto al tipo de accidente, la mayoría de los fallecidos se produjo por colisión del vehículo en marcha, seguido de el choque con un obstáculo en la calzada y de la salida de la vía.

Según los factores concurrentes asociados a los accidentes con víctimas mortales se deduce que las causas de los accidentes fueron sobre todo una conducción distraída (35,29%) y velocidad inadecuada (29,41%), aunque también se dieron otras como cansancio o sueño y adelantamiento antirreglamentario (8,82%), conducción negligente, o no respetar la prioridad (5,88%). El alcohol estuvo en un 2,94%.

Según han señalado, "la mayoría de fallecidos son usuarios vulnerables", registrándose "un aumento significativo del número de motoristas", que pasa de diez en 2024 a 15 en 2025, más un fallecido en ciclomotor --igual cifra que en 2024--. El número de ciclistas fallecidos también se eleva a tres frente a uno en 2024.

La edad media de las víctimas mortales en los accidentes es de 40 años --sobre todo en el tramo de 35 a 44 años--; de 25 años en cuanto a los heridos ingresados y 34 años si se trata de las personas lesionadas pero que no requirieron hospitalización. La mayoría de los fallecidos (28) eran los conductores, aunque también resultó muerto un peatón, cifra inferior a los seis de 2024.