Proyecto Edufinet aborda los retos de la planificación económica y profesional del deportista en una jornada

Proyecto Edufinet aborda los retos de la planificación económica y profesional del deportista en una nueva jornada sobre educación financiera y deporte.

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha celebrado una nueva jornada de su ciclo de conferencias de Educación Financiera para el Deporte, centrada en los principales desafíos económicos a los que se enfrentan los deportistas a lo largo de su carrera y en la importancia de una adecuada planificación financiera para garantizar su estabilidad futura.

Este encuentro, celebrado el pasado miércoles, 18 de febrero, en la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga (UMA), reunió a especialistas del ámbito jurídico, institucional y deportivo para reflexionar sobre el impacto que una gestión responsable de los ingresos y del patrimonio tiene en la trayectoria profesional de los deportistas, caracterizada en muchos casos por su corta duración y por la percepción de altos ingresos a edades tempranas.

La jornada contó con la participación del director del Observatorio del Deporte Femenino, Raúl López; del doctor en Derecho y abogado Javier Arroyo y de la jugadora del Unicaja Mijas Celia García, y fue introducida por el secretario académico de la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA, Daniel Ruiz, y por el colaborador del Proyecto Edufinet Juan Francisco García.

Desde sus distintas experiencias, los ponentes coincidieron en la necesidad de reforzar la formación financiera de los deportistas para facilitar una toma de decisiones informada, tanto en el ámbito personal como profesional.

Durante la sesión, se abordaron cuestiones como la importancia del ahorro, la previsión, la planificación y la gestión prudente del patrimonio como herramientas clave para reducir riesgos y afrontar con mayor seguridad la etapa posterior a la retirada deportiva.

El encuentro, de carácter participativo, incluyó un turno final de preguntas, que dio lugar a un intercambio directo de ideas con el público. El evento fue retransmitido en directo por 'streaming' a través de la web de Edufinet y de su portal temático EdufiSport, donde también puede visualizarse en diferido, ampliando así su alcance divulgativo más allá del ámbito presencial.

Se trata de la cuarta sesión que organiza Edufinet en el marco de esta iniciativa, que desarrolla a través de su línea temática EdufiSport, y cuya labor fue reconocida recientemente por CECA en la vigésima edición de sus Premios de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.

CICLO DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EL DEPORTE

Esta jornada constituye la cuarta sesión del Ciclo de Educación Financiera para el Deporte, iniciativa que el Proyecto Edufinet inició el pasado mes de octubre, con motivo de la celebración de su Semana de la Educación Financiera.

El ciclo cuenta con el apoyo económico de Funcas Educa y la colaboración de la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, y se desarrolla a través de la línea temática de deportes de Edufinet, EdufiSport, donde promueve, desde 2020, acciones específicas de educación financiera orientadas al mundo del deporte.

Dentro de este ciclo, se celebra una conferencia cada mes, con el objetivo de acercar la cultura financiera al mundo del deporte, desde una perspectiva tanto profesional como académica, y de poner en valor la utilidad práctica de la formación en materia de economía para la gestión de la carrera de deportistas y de entidades deportivas.

Esta actividad contempla un amplio programa de intervenciones que se extenderá a lo largo del curso académico 2025-2026, hasta el próximo mes de junio. Desde su puesta en marcha, ha reunido a deportistas, profesionales y representantes de organizaciones relacionadas con el mundo del deporte, dispuestos a compartir sus experiencias y conocimientos con el público, fomentando el diálogo y el intercambio de ideas, con un enfoque formativo y divulgativo.

El pasado octubre, tuvo lugar la primera sesión de este ciclo, impartida por Luis García, gestor de fondos de inversión especializado en la industria del deporte, sobre la utilidad y aplicación práctica de estos productos financieros en el ámbito deportivo, tanto para profesionales como para aficionados.

En noviembre, los protagonistas fueron Pablo Ortiz, experto en 'sponsorship', 'sport marketing' e 'international sales', y Marc Menchén, fundador y CEO de la plataforma de negocios 2PlayBook, con una ponencia enfocada en los ingresos en la industria del deporte, con especial atención a los derivados de acuerdos comerciales y de patrocinio.

La última, en diciembre, corrió a cargo del director comercial de Marca y RSC del Unicaja Baloncesto, José Carlos Gaspar, donde abordó las claves del éxito empresarial en el deporte, además de la importancia del patrocinio social para potenciar la imagen de marca en el ámbito deportivo.