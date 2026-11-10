Un proyecto Erasmus+ de la Universidad de Málaga promueve la transformación de la enseñanza del derecho en Filipinas. - UMA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga participa en una iniciativa internacional que tiene como objetivo mejorar estructuralmente la calidad de la enseñanza jurídica de posgrado en Filipinas, reforzar la investigación universitaria y promover la transformación digital de sus instituciones académicas.

Así lo han indicado desde la UMA en una nota, en la que han señalado que esta participación, gestionada desde el Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales, se articula a través del proyecto Calsada R.S.D. (Capacity Building for Legal, Social and Digital Advancement through Excellence in Research and Sustainable Connectivity), cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La historia de Calsada, que se aproxima a su primer aniversario con un balance "especialmente positivo y con importantes perspectivas de desarrollo para los próximos años", han destacado, tiene su punto de partida en la universidad malagueña.

La propuesta que dio origen al proyecto fue redactada conjuntamente por José Manuel de Torres Perea, profesor titular de Derecho Civil de la UMA, y Marilia Higa, gestora de proyectos internacionales, quienes habían desempeñado, respectivamente, las funciones de coordinador y project manager del anterior proyecto europeo Calesa, liderado por la UMA y que ha recibido de Bruselas una calificación de 'very good'.

La experiencia acumulada, las relaciones institucionales establecidas con universidades y organismos filipinos y los resultados de aquella iniciativa permitieron dar un nuevo paso con este nuevo reto, que dio lugar a Calsada R.S.D., un proyecto de cuatro años de duración, iniciado el 1 de noviembre de 2025, que al igual que la anterior ha recibido una financiación que se acerca al millón de euros y cuya finalización está prevista para octubre de 2029.

La coordinación general corresponde a la Universidad de Granada, bajo la dirección del profesor Fernando Esteban de la Rosa, mientras que la de Málaga mantiene una participación destacada en su desarrollo académico e institucional.

Uno de los primeros hitos del proyecto tuvo lugar en enero de 2026, cuando el profesor José Manuel de Torres Perea, coordinador de Calsada en la UMA, se desplazó a Manila para presentar personalmente la iniciativa a algunas de las principales instituciones académicas y jurídicas filipinas, manteniendo reuniones con representantes de la Philippine Judicial Academy (Philja), vinculada al Tribunal Supremo de Filipinas; el Legal Education Board (LEB), responsable de la regulación de la enseñanza jurídica; la University of the Philippines; San Beda University y Ateneo de Manila University.

Estos encuentros permitieron presentar los objetivos y actividades del proyecto, concretar las responsabilidades de las instituciones participantes y reforzar una red de cooperación académica que la Universidad de Málaga viene desarrollando con Filipinas desde hace más de una década.

Especial importancia tuvieron las reuniones con los responsables de PHILJA y del Legal Education Board, dada su capacidad para contribuir a la mejora de la formación jurídica y a la modernización de las instituciones educativas filipinas.

El siguiente gran hito se produjo en junio de 2026, cuando la University of the Philippines acogió en Manila el encuentro inaugural presencial (Kick-off Meeting) del consorcio Calsada R.S.D. La reunión congregó a representantes de las universidades europeas y filipinas participantes, junto con responsables de instituciones vinculadas a la educación superior y al ámbito judicial.

El encuentro permitió consolidar la organización del proyecto, avanzar en la planificación de las actividades y establecer las bases de una cooperación que pretende ir mucho más allá de los intercambios académicos tradicionales.

Calsada reúne además de la Universidad de Málaga y la de Granada, a las Universidades de Deusto, Universidade Nova de Lisboa, University of Lödz, University of the Philippines, Ateneo de Manila University, Ateneo de Zamboanga University, University of San Agustin, University of San Beda, igualmente son socios la Philippine Judicial Academy, la Legal Educational Board y la Commission of Higher Education, equivalente filipina a la ANECA española. Por otro lado la Universidad de Santo Tomás y la A3ES portuguesa son entidades asociadas.

Su principal aspiración es contribuir a la creación de un marco nacional de calidad para la enseñanza jurídica de posgrado en Filipinas, reforzando la investigación, la formación avanzada, la innovación docente y la conectividad digital sostenible.

La singularidad reside en su voluntad de impulsar cambios duraderos en la enseñanza universitaria del Derecho. El proyecto parte de la convicción de que la formación jurídica del futuro no debe limitarse a preparar profesionales para el ejercicio de la abogacía, sino que también debe fomentar la investigación científica, el pensamiento crítico, la interdisciplinariedad y el compromiso social de las universidades.

Para ello, durante los próximos años se desarrollarán seminarios internacionales, actividades de formación, investigaciones comparadas y propuestas de mejora de las políticas de calidad universitaria.

La Universidad de Málaga tendrá una participación "relevante" en estas actividades, aportando la experiencia de su profesorado y contribuyendo al intercambio de conocimientos entre las instituciones europeas y filipinas.

PRIMEROS RESULTADOS

Otro avance significativo ha sido la publicación, en agosto de 2026, del primer número del boletín informativo Calsada R.S.D. Newsletter, que recoge los principales acontecimientos de esta etapa inicial, presenta a los socios del consorcio y da a conocer las prioridades y actividades del proyecto.

Esta publicación constituye una nueva herramienta para difundir los resultados de la cooperación y mantener conectada a una comunidad académica internacional que continúa creciendo.

A ello se suma la puesta en marcha de los órganos de coordinación y seguimiento, entre ellos el comité de dirección del proyecto, que celebró una reunión en septiembre de 2026 para avanzar en la programación de los próximos seminarios y actividades.

Según han indicado, la Universidad de Málaga no solo participa en este proyecto europeo, sino que "ha contribuido decisivamente a su nacimiento y continúa siendo una de las instituciones protagonistas de su desarrollo".

A las puertas de cumplir su primer año, Calsada R.S.D. demuestra que "la cooperación universitaria internacional puede construir alianzas duraderas, abrir nuevas oportunidades para el profesorado y contribuir a transformar la educación más allá de nuestras fronteras".

Cabe destacar que este proyecto se suma al actualmente vigente Calesa Digital, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y coordinado por el profesor de la Universidad de Málaga José Manuel de Torres Perea.

En el marco de esta iniciativa se está desarrollando una "intensa y fructífera" colaboración institucional con el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia de Filipinas, orientada a impulsar la modernización de la Administración de Justicia y la adaptación del ordenamiento jurídico filipino a los desafíos de la transformación digital.