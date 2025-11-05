El PSOE abordará el problema de la vivienda en la segunda reunión del Foro Metropolitano de Málaga

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga abordará el problema de la vivienda en la segunda reunión del Foro Metropolitano de Málaga, que se celebrará el próximo lunes, 10 de noviembre, en La Térmica y contará con la participación de expertos en la materia.

El secretario coordinador del Área Málaga Metropolitana del PSOE, Mariano Ruiz, moderará una mesa de debate bajo el título 'Málaga y su modelo, ¿una ciudad para vivir?', en la que intervendrán Pedro Marín Cots, presidente del Instituto de Estudios Urbanos y Sociales y exdirector del Observatorio del Medio Ambiente Urbano; María del Carmen García Peña, directora gerente de la Fundación Ciedes; Marcos Castro, profesor de Economía Aplicada en la UMA, y Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga.

El Foro Metropolitano es una iniciativa del PSOE de Málaga para analizar los grandes retos del área metropolitana, como la movilidad, el urbanismo o la vivienda, han señalado desde el PSOE en un comunicado.

La primera reunión, celebrada en septiembre, se centró en la movilidad y el transporte. En aquel encuentro, especialistas coincidieron en la necesidad de priorizar el transporte público y la intermodalidad en el área metropolitana ante los crecientes problemas de desplazamiento.

El secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha valorado que con este foro "hemos abierto espacios de encuentro y escucha activa con vecinos, colectivos y expertos para dar respuesta a las necesidades del área metropolitana".