El PSOE acusa al alcalde de Málaga de “plagar los barrios de gasolineras en contra de la voluntad vecinal”

MÁLAGA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha acusado al alcalde de la ciudad de plagar los barrios de gasolineras en contra de la voluntad vecinal, en concreto en el distrito Este.

"De la Torre no se contenta con vestir solo la corbata de especulador inmobiliario, ahora también viste el mono de gasolinero y pretende plagar nuestros barrios de este tipo de instalaciones de suministro de carburante", ha criticado el concejal socialista Mariano Ruiz.

Esta acusación de los socialistas llega tras la autorización de la Junta de Andalucía para instalar la gasolinera proyectada por el Ayuntamiento hace una década en el Camino de San Antón y que ha provocadouna serie de movilizaciones vecinales.

"No contento con la gasolinera de El Candado, la del Limonar, la de los Baños del Carmen y la que pretende instalar en La Pelusa, ahora el PP quiere poner otra entre los barrios de El Palo y Pinares de San Antón con el descontento total de los vecinos y, además, en un lugar en el que normalmente se producen colapsos de tráfico", ha criticado el edil.

Ruiz, responsable del distrito Este en el grupo socialista, ha recordado al equipo de gobierno que "esta decisión ya fue paralizada por la movilización vecinal en 2015" y que "no es la primera vez que los residentes en el entorno se quejan de la toma de decisiones unilateral de un alcalde que no escucha". De hecho, el Ayuntamiento lleva 14 años sin atender las alegaciones de los vecinos y vecinas de Pinares de San Antón "excusándose en que el expediente no lo permite aún".

Estas alegaciones vecinales responden al visto bueno del equipo de gobierno a una nueva promoción de 285 chalés de lujo en el entorno de El Lagarillo, lo que en palabras del socialista Mariano Ruiz supone "un atentado mediambiental, además de no seguir el modelo de vivienda que necesitan los malagueños de a pie".

Tanto desde la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón como desde la Asociación de Vecinos de El Palo han criticado en numerosas ocasiones que esta construcción viene a duplicar el número de residentes, por lo que "todas las salidas de la barriada quedarían colapsadas generando graves problemas de acceso y movilidad, que se verían incrementados ahora también con la nueva gasolinera".

"En lugar de escuchar y atender las demandas de los malagueños, De la Torre echa más gasolina al fuego y, en este caso, quiere reabrir esta situación provocando un descontento y un rechazo absoluto de los vecinos y vecinas de este entorno único de nuestro distrito. Nosotros, desde el PSOE, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que esta iniciativa no pueda ver la luz", ha concluido.