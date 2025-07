El PSOE acusa al PP de "traicionar" a Málaga tras la renuncia de la ciudad como sede del Mundial 2030

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha acusado al PP "en todas las administraciones" --Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía-- de "traicionar a Málaga" tras la renuncia de la ciudad a ser sede del Mundial 2030, anunciada por estas instituciones el pasado sábado.

Así lo ha expresado este lunes en rueda de prensa frente al Estadio La Rosaleda el secretario provincial del partido en Málaga, Josele Aguilar, que ha calificado esta decisión de "fiasco por parte de los responsables de estas instituciones". Ha considerado que no ser sede del Mundial no es una decisión "nueva": "Todas las razones para renunciar estaban cuando en 2023 se anunció la candidatura".

"Juanma Moreno es un gran traidor con Málaga, porque mientras se abandona el proyecto de Málaga como sede para el Mundial de 2030, la otra sede andaluza, Sevilla, va viento en popa", ha acusado Aguilar al presidente de la Junta, a la vez que ha señalado la administración regional ya ha invertido en el estadio de La Cartuja de la capital andaluza más de 15 millones de los 100 previstos. "En Málaga se renuncia, en Sevilla se invierte y se invertía por parte de la Junta de Andalucía más de lo que se invertía en Málaga", ha añadido.

"Por tanto, va siendo hora de que Málaga abandone esa imagen de la ciudad o de la provincia de las obras inacabadas o de los proyectos inalcanzados y pase ya página de esta época que va siendo cada vez más gris", ha agregado.

De otra parte, Aguilar ha recriminado que "Málaga no necesita más proyectos o más maquetas, Málaga necesita realidades, Málaga no necesita tanta propaganda y Málaga necesita que los proyectos se concreten en realidades. Y desde aquí le exigimos a Moreno, Salado y De la Torre que cumplan alguna de las promesas con Málaga".

"Es cierto, como decía el alcalde que Málaga no necesita un Mundial para ser internacionalmente conocida. Ni Málaga, ni Marbella, ni Torremolinos, ni Mijas, ni Fuengirola, ni Frigiliana. Pero sí es verdad que lo que se ha producido con esta renuncia hace mucho daño a la imagen de Málaga", ha aludido.

El secretario general de los socialistas malagueños ha argumentado que lo sucedido traslada la imagen de que "los malagueños no somos capaces de organizar grandes eventos". "Y es que no podemos olvidar que todos aquellos eventos internacionales a los que ha optado Málaga de la mano de Francisco de la Torre, ninguno se han conseguido. Todos han terminado en fracaso", ha agregado.

Aguilar ha insistido en que su formación exigirá responsabilidades políticas en las tres administraciones responsables de este fiasco. "Salado tiene que abandonar esos aires de grandeza, esa megalomanía en la que está instalado, y descender a la realidad de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que están demandando como agua de mayo las inversiones de la Diputación que no llegan".

Por esa razón, el también diputado regional ha anunciado que su partido pedirá que la Diputación destine "gran parte de esa inversión prevista --para el Mundial-- vaya a inversiones para estos municipios de menos de 20.000 habitantes".

"Vamos a exigir que los 3.800.000 euros que ya había presupuestado en este presupuesto del año 2025 y que no se van a gastar se añadan a los diez millones de euros de ayudas que van a ir destinadas a los municipios que en el pasado otoño sufrieron los graves efectos las dos danas", ha apuntado.

Aguilar ha estado acompañado por concejales del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y por su portavoz, Daniel Pérez, que ha calificado la retirada de Málaga del Mundial de "ridículo". Ha considerado que, tras esta decisión, De la Torre "no va a ser capaz" de remodelar La Rosaleda.

"Nos vamos a quedar en este estadio obsoleto, antiguo, viejo, pequeño para una afición de primera", ha expresado. Además, según sus palabras el primer edil tiene "credibilidad cero a la hora de anunciar que se va a hacer una nueva Rosaleda".

"Han engañado a la FIFA, han engañado a la Real Federación Española de Fútbol, han jugado con el Málaga Club de Fútbol, han jugado con los sentimientos de los malaguistas", ha dicho.

Sobre el pleno extraordinario solicitado por el PSOE, ha anunciado que "vamos a exigir que contabilice cuánto nos ha costado a los malagueños estos proyectos fallidos. Después, Paco de la Torre, a día de hoy, no tiene credibilidad. Paco De la Torre, por no decirle la verdad, no le dice la verdad ni al médico".

Pérez ha aludido a la comparecencia del sábado, en la que De la Torre anunció, junto con representantes de la Junta y de la Diputación, que Málaga renunciaba a la sede del Mundial. Ha considerado que esa es "la foto de la soledad".

"Con Paco de la Torre solo fueron segundos niveles de la Diputación y de la Junta Andalucía. No fue ni Carolina España que tanto interés tenía en que saliera la obra hacia adelante, no fue ni la delegada del Gobierno de la Junta... Mandaron al delegado de Deportes y por parte de la Diputación no fue Salado. Dejaron a De la Torre solo, porque es culpa de su máxima responsabilidad", ha agregado.

"Vemos con cierto desánimo como otras ciudades como Sevilla tiene tres estadios de 60.000 personas de aforo: el del Betis, el del Sevilla y la Cartuja", ha agregado. "Allí sí van a tener Mundial. Aquí no. Tanto que Málaga está de moda, cuando ha llegado el momento ya no hay moda, hay incapacidad y, sobre todo, una gestión nefasta por parte del Ayuntamiento de Málaga", ha expresado.

Ha continuado: "Cuando Borja Vivas anuncia que el estadio de atletismo solo podría alcanzar 12.500 de aforo estaban buscando ya una responsabilidad tercera, de echarle la culpa a un tercero".

"Estaba claro que ya sabían que no se iban a hacer la obra de la remodelación de La Rosaleda, que era una mentira y que querían darle la decisión a las peñas, al malaguismo, y al final lo que se ha visto es que han intentado utilizar al Malaga C.F. y a los aficionados, cuando ellos tenían ya tomada la decisión", ha concluido.