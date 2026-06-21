PSOE acusa a De la Torre de dejar "sin ejecutar 88 órdenes de demolición"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo. - PSOE

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado acceso a una selección de expedientes de disciplina urbanística abiertos entre 1995 y 2000 tras constatar la existencia de 88 expedientes de demolición y restablecimiento de la legalidad urbanística "que permanecen pendientes de ejecución" desde la etapa en la que el actual alcalde, Francisco de la Torre, era concejal delegado de Urbanismo.

Los socialistas quieren conocer el estado real de estos procedimientos, las actuaciones realizadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo durante todos estos años y las razones por las que "continúan sin resolverse", según se señala en una nota.

"Que la Gerencia Municipal de Urbanismo no funciona no es ninguna sorpresa. Quizá cause algo de estupor saber que hay más de 12.000 expedientes de disciplina urbanística aún por ejecutar. Lo que sí es sorprendente es conocer que existen 88 expedientes de demolición y restablecimiento de la legalidad abiertos de la época en la que el alcalde Paco de la Torre era concejal de Urbanismo", ha señalado el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo.

Para los socialistas, estos datos evidencian el "deterioro administrativo" que arrastra la Gerencia desde hace años y reflejan "una incapacidad manifiesta para garantizar el cumplimiento efectivo de la legalidad urbanística".

Asimismo, el PSOE considera especialmente "grave que resoluciones adoptadas hace casi tres décadas permanezcan todavía pendientes de ejecución, generando una situación de inseguridad jurídica y poniendo en cuestión la eficacia de la actuación municipal en materia de disciplina urbanística".