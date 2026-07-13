PSOE advierte de que los comicios de 2027 "serán un debate sobre futuro de los malagueños" frente a "proyecto agotado"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, se ha referido al anuncio de Francisco de la Torre de volver a presentarse como candidato del PP en 2027 y ha advertido que los comicios locales en 2027 serán "un debate sobre el futuro de los malagueños frente al proyecto agotado y anclado en la inercia de De la Torre".

Así, "lejos de causar preocupación" en el grupo municipal socialista han señalado que "esta decisión constata que el Partido Popular está empeñado en perpetuar un modelo de ciudad profundamente desgastado y dañino para la mayoría social de nuestra ciudad".

Ruiz Araujo ha desmontado "el relato triunfalista" del equipo de gobierno al advertir que "todas las transformaciones recientes de la ciudad llevan la misma firma, tanto las positivas como las nefastas".

El dirigente socialista ha señalado al actual regidor como "el autor y máximo responsable de la grave crisis de vivienda que asfixia a la ciudad. Las políticas de la derecha han provocado una brecha insostenible entre la Málaga de escaparate que se luce hacia el exterior y la Málaga real que la sostiene con su esfuerzo, dos realidades que cada vez se parecen menos".

Así, "frente a un alcalde que confunde gobernar con el mero hecho de acumular años en el poder", Ruiz Araujo ha exigido "abandonar el estado de shock y la inercia en los que se encuentra sumida la gestión municipal. Hacen falta soluciones valientes y novedosas para atajar los problemas actuales", una tarea, ha dicho, de la que Francisco de la Torre "es absolutamente incapaz tras más de treinta años demostrando falta de iniciativa para cambiar lo que nunca ha hecho".

"La capital malagueña necesita con urgencia protagonizar su tercera transformación", ha apostillado. Por ello, el grupo socialista reafirma su "compromiso inquebrantable con la defensa de la Málaga que se saluda por la calle, bajando a la realidad para fajarse en la resolución de los problemas cotidianos de los barrios".

Para el líder socialista local, el debate electoral del próximo año "no girará en torno a la supervivencia política de una sola persona anclada en el pasado, sino que representará una decisión crucial sobre el futuro, la dignidad y el bienestar de todos los malagueños y las malagueñas", ha concluido.