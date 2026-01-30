El PSOE alerta de que "más de 8.000 personas esperan atención a la dependencia en Málaga"

El Secretario General Del PSOE De Málaga, Josele Aguilar; El Portavoz Socialista De Inclusión Social En El Parlamento De Andalucía, José Luis Ruiz Espejo; Y La Secretaria De Servicios Sociales, Mayores Y Diversidad Funcional, Elena Álvarez González. - PSOE

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Málaga José Luis Ruiz Espejo ha criticado este viernes "la grave situación que vive la dependencia en la provincia, con más de 8.000 personas esperando que el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta les conceda las ayudas y prestaciones que incluye esta ley", al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo regional del PP "medidas específicas para acabar con la demora de 496 días en Andalucía, muy por encima de la media española, situada en 341 días".

Ruiz Espejo ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras mantener un encuentro con Asunción Vives, hija de Asunción Correa, una mujer fallecida en agosto de 2025 "sin haber llegado a recibir la prestación por dependencia pese a tenerla reconocida", reunión en la que también han estado presentes la secretaria de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE de Andalucía, Elena Álvarez González, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

En la misma, los socialistas han apoyado las reivindicaciones de Vives y del resto de personas afectadas al tiempo que han reclamado a la Junta de Andalucía "medidas urgentes para reducir las listas de espera y garantizar una atención digna a las personas dependientes y a sus familias".

Para Ruiz Espejo, este caso "pone rostro a unas cifras dramáticas y refleja una realidad que afecta mayoritariamente a mujeres, tanto dependientes como cuidadoras", ha lamentado.

En este sentido, ha explicado que Asunción Correa, la mujer fallecida, "inició el proceso en 2021-2022, tras el agravamiento de su enfermedad, y que, aunque obtuvo el reconocimiento de su grado y de la prestación, nunca llegó a hacerse efectiva antes de su fallecimiento". "Estamos hablando de un derecho subjetivo reconocido por ley que la Junta debería haber garantizado", ha señalado y ha lamentado que la familia tuviera que asumir en solitario los cuidados y costes durante años.

Además, ha alertado de que Andalucía "sigue siendo de las Comunidades Autónomas con mayor demora en la atención a la dependencia, con una media de 496 días, frente a los 341 días de la media nacional, solo por detrás de Murcia".

"En 2025, 6.995 personas fallecieron en Andalucía estando en lista de espera, de las cuales unas 1.690 corresponden a la provincia de Málaga. Actualmente, más de 40.000 personas esperan atención en la comunidad autónoma", ha señalado.

En este punto, ha incidido en que "en el caso concreto de la provincia de Málaga más de 8.000 personas permanecen en lista de espera, lo que supone el 20% del total andaluz, siendo la segunda provincia con mayor número de casos tras Sevilla. De ellas, unas 3.000 están pendientes de valoración y alrededor de 5.000 ya valoradas, pero sin recibir aún la prestación".

Así, ha reclamado "un impulso urgente en gestión, financiación y recursos, especialmente en plazas residenciales, así como un mayor apoyo a las personas cuidadoras y menos propaganda y más atención efectiva por parte de la Junta".

Por su parte, Asunción Vives ha relatado el "calvario administrativo" vivido desde que solicitó la Ley de Dependencia para su madre en 2021, tras ser diagnosticada de demencia senil y deterioro cognitivo.