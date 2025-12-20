El PSOE aprueba la gestora que asumirá la dirección del partido en Torremolinos (Málaga)

Imagen de la comisión ejecutiva provincial del PSOE Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha aprobado en su reunión ejecutiva, celebrada este pasado viernes, la gestora que asumirá la dirección del partido en la localidad malagueña de Torremolinos, tras la suspensión cautelar de militancia del hasta ahora secretario local, Antonio Navarro, por una denuncia de presunto acoso sexual.

Así lo han informado desde el PSOE a través de un comunicado, en el que han señalado que esta gestora estará presidida por Marisa Bustinduy y contará como vocales con Leticia Teboul y con Daniel Moreno.

Bustinduy es la actual presidenta del PSOE de Málaga y ha sido secretaria general de los socialistas malagueños, parlamentaria andaluza, senadora y vicepresidenta de la Diputación de Málaga, entre otras responsabilidades orgánicas e institucionales, según han recordado.

Por su parte, Leticia Teboul es abogada laboralista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Es también militante socialista en Torremolinos, municipio en el que ha sido concejala del Ayuntamiento durante ocho años.

Por último, Daniel Moreno, que se incorpora a la gestora tras declinar la propuesta José Antonio Rosa, es funcionario de la Universidad de Málaga y militante socialista en Torremolinos. Ha sido parlamentario andaluz y concejal en el Ayuntamiento de Málaga.

Tras su aprobación en la ejecutiva provincial, la gestora asumirá la dirección de la Agrupación Municipal del PSOE de Torremolinos "hasta que se restablezca su vida orgánica con la celebración de una asamblea para la elección de una nueva ejecutiva local", han indicado.