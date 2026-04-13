El PSOE critica que el Ayuntamiento "dejó 152 millones de euros de inversiones sin ejecutar" en 2025

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la concejala socialista Mari Carmen Sánchez - PSOE

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha señalado este lunes que "se confirma que el presupuesto municipal 2025 nació irreal y ficticio". Así lo ha señalado "después de analizar el informe de liquidación de las cuentas de ese año", ya que "el equipo de gobierno dejó sin ejecutar un total de 152 millones de euros".

Pérez ha asegurado que "estas cifras ratifican lo que el grupo municipal lleva tiempo advirtiendo" y es "que De la Torre prefiere dedicar el dinero de los malagueños y malagueñas a pagar deuda que a la mejora de la calidad de vida en los barrios y construir más vivienda protegida en un dramático momento de emergencia habitacional".

Asimismo, ha señalado que "estos 152 millones de euros sin invertir ponen de manifiesto que el Ayuntamiento de Málaga tiene un gran problema a la hora de la contratación y a la hora de sacar todo aquello que compromete en las distintas áreas".

En una atención a medios acompañado por la concejala socialista Mari Carmen Sánchez, el portavoz municipal ha puesto como ejemplo dos áreas "inversoras fundamentales" que, a su juicio, "no están dando respuesta a las necesidades que tiene la ciudad de Málaga".

Por un lado, ha lamentado que la Gerencia Municipal de Urbanismo "solo haya alcanzado el 24% de ejecución presupuestaria. Esto significa que las mejoras, lo que tienen que sufrir los barrios para ser transformados y estar en condiciones, vemos cómo no se complementa y por tanto no se ejecuta", ha explicado y ha señalado que "sólo se han gastado 115,5 millones de euros de los cerca de 170,70 millones de euros de presupuesto".

En el mismo orden de cosas, Pérez ha puesto el foco en el Instituto Municipal de la Vivienda, cuyo grado de ejecución "se ha quedado en un escaso 27%".

Al respecto, Pérez ha recordado que Málaga padece "un gravísimo problema de falta de vivienda", siendo esta el área donde mayores dificultades enfrentan los malagueños. En este sentido, ha criticado que, "ante esta situación de emergencia, vemos cómo el Instituto Municipal de la Vivienda no está haciendo su trabajo".

Por último, Pérez ha resumido que "estos 152 millones de euros que no se han ejecutado entre Ayuntamiento y órganos inversores han demostrado que el presupuesto municipal es irreal y ficticio", y que "una vez más, cada vez que hacen el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga", en referencia al Partido Popular, "lo que hacen es engañar a los malagueños y a las malagueñas", ha concluido.