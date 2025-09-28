El PSOE critica "el caos" y "la mala imagen" de la Comic-Con en Málaga y anuncia que pedirá una auditoría

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha denunciado el "caos absoluto" vivido en la Comic-Con celebrada este fin de semana en el Fycma, que ha dejado a la ciudad "una mala imagen, después de invertir más de cuatro millones de euros de dinero público en un evento que ha concitado una mala valoración de experiencia unánime en las redes".

Según ha informado el PSOE en una nota, Pérez ha explicado que "hoy mismo ha habido asistentes con entrada comprada que no han podido acceder al recinto", por lo que ha habido "cientos de hojas de reclamaciones presentadas y personas que se han marchado sin poder entrar siquiera al hall del Fycma".

Según ha asegurado el portavoz socialista, "lo que debía ser una gran cita internacional para situar a Málaga en el mapa de la cultura pop, ha terminado siendo un bochorno por la nefasta planificación del equipo de gobierno del PP, con cientos de vídeos en redes contando la pésima experiencia que ha supuesto para los visitantes".

Daniel Pérez ha lamentado que, "en lugar de proyectar la mejor cara de Málaga, se ha ofrecido al mundo un espectáculo de desorganización, colas interminables, cancelaciones de actividades, aforo desbordado y normas improvisadas sobre la entrada de agua y comida que han indignado a miles de asistentes".

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha recordado que "esta Comic Con era presentada como un escaparate internacional, pero se ha convertido en un problema de reputación para Málaga. Los visitantes que han viajado desde otras ciudades o países se han encontrado con colas, caos y la imposibilidad de disfrutar de lo que habían pagado. Eso es imperdonable y retrata la falta de previsión de este alcalde".

Ruiz ha señalado que "es incomprensible que con una inversión superior a los cuatro millones de euros de dinero público, el Ayuntamiento de Málaga no haya garantizado la mínima calidad organizativa para un evento de esta magnitud. Estamos ante un ejemplo más de la forma de gobernar de Paco de la Torre: anuncios grandilocuentes, mucho marketing y cero gestión".

El concejal socialista ha adelantado que el Grupo Municipal Socialista exigirá explicaciones en la próxima comisión y pedirá "una auditoría completa sobre la gestión y el dinero público destinado al evento", añadiendo que "Málaga no puede permitirse más fiascos de este calibre", pues "cada euro público debe estar bien invertido y aquí, una vez más, la incompetencia de Paco de la Torre ha provocado un auténtico desastre", ha concluido.