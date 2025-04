El PSOE critica "el cierre de otras 106 aulas en la educación pública" de la provincia de Málaga el próximo curso

Josele Aguilar anuncia una campaña con mociones en ayuntamientos y Diputación para pedir a la Junta "que pare estos recortes"

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado "el cierre de otras 106 aulas en la educación pública de la provincia el próximo curso: 20 de educación infantil, 26 de educación primaria y 60 de educación secundaria".

Aguilar ha ofrecido una rueda de prensa junto a la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, y el concejal socialista, Rubén Viruel, a las puertas del CEIP García Lorca de Málaga capital, donde el próximo curso escolar la Junta de Andalucía va a suprimir cuatro aulas.

"Estos recortes, que se unen a los cientos que ya se han producido, hacen que la educación pública en la provincia de Málaga esté siendo atacada de una manera sistemática por el Gobierno de Moreno Bonilla", ha asegurado.

"Si la natalidad está descendiendo, si hay menos alumnos en la educación pública, lo que hay que hacer es recortar la ratio, para poder atender de una manera más eficiente por parte del profesorado y en mejores condiciones a los alumnos", ha añadido.

De esta forma, ha defendido que "los recortes en la educación pública son recortes en igualdad, porque sólo la educación pública es la que garantiza la igualdad de oportunidades, esa palanca, ese ascensor social que supone la educación para los niños y niñas puedan enfrentarse en igualdad de condiciones a un mejor futuro para todos".

Aguilar ha anunciado que el PSOE va a iniciar una campaña, con mociones en todos los ayuntamientos y en la Diputación, para exigir al gobierno de la Junta de Andalucía "que pare ya el cierre de unidades escolares en la educación pública".

"Exigimos que la educación pública no sufra estos recortes y tenga esa financiación adecuada. No puede ser que los recortes en financiación siempre vayan para la educación pública. Si hay una menor demanda, eso se tiene que traducir en una reducción en la ratio, en un menor número de alumnos por clase y no en la eliminación y cierre de unidades escolares", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha recordado que desde que gobierna Moreno Bonilla se han eliminado 2.400 unidades de la escuela pública andaluza y ha detallado que el cierre de estas nuevas 106 unidades afecta a municipios como Málaga capital, Benalmádena, Marbella, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Ronda o Algarrobo.

"La natalidad no puede ser una excusa para seguir recortando unidades, además en municipios donde las aulas están altamente masificadas y que se necesitan esas unidades para bajar la ratio", ha manifestado.

"Esta decisión está atacando frontalmente a la educación pública, al aumento de ratio en las aulas y a la igualdad de oportunidades que afecta a numerosos centros y a numerosas familias. Le exigimos al Gobierno de Moreno Bonilla que paralice de inmediato estos recortes, que devuelva todas esas unidades y que haga una apuesta firme y decidida por la educación pública, la única que garantiza la igualdad de oportunidades", ha concluido.