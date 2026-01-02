El PSOE critica "el cierre de otras 69 aulas públicas en Málaga por los recortes" de la Junta

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba; y el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz. - PSOE

MÁLAGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado este viernes "el cierre de otras 69 aulas de la educación pública en la provincia de Málaga como consecuencia de los recortes aplicados por el Gobierno andaluz", presidido por Juanma Moreno.

En concreto, según ha indicado el PSOE en un comunicado, "la provincia de Málaga es la tercera provincia más afectada de Andalucía, solo por detrás de Sevilla, con 95 aulas cerradas, y Cádiz, con 92, según se recoge en el BOJA del pasado 18 de diciembre".

Así, Aguilar ha advertido de que la Consejería de Desarrollo Educativo "ha eliminado 360 unidades educativas en este curso escolar, que se suman a las ya suprimidas desde 2019, alcanzando un total de 2.758 aulas cerradas en la enseñanza pública andaluza".

"No se ha llegado a las 3.000 aulas cerradas porque estamos ya en año electoral y Moreno intenta tapar parte de este ataque a la educación pública para aplicarla en el próximo curso si sigue de presidente", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que "estos recortes, que se unen a los cientos que ya se han producido, hacen que la educación pública en la provincia de Málaga y en Andalucía esté siendo atacada de una manera sistemática por el Gobierno de Moreno".

De igual modo, ha incidido en que "si la natalidad está descendiendo y hay menos alumnos en la educación pública, lo que hay que hacer es reducir la ratio para poder atender mejor al alumnado y en mejores condiciones por parte del profesorado, y no cerrar aulas".

El PSOE ha agregado que, "según el registro publicado en el BOJA recientemente, se han suprimido 355 aulas en Infantil y Primaria en Andalucía. En Educación Infantil, de tres a seis años, se han eliminado 341 aulas mientras solo se han creado 163, lo que supone una pérdida neta de 177 líneas. En Educación Primaria, se han cerrado 433 aulas frente a la creación de 260, con un saldo negativo de 170 líneas menos".

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha defendido que "los recortes en la educación pública son recortes en igualdad, porque solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades, ese ascensor social que permite que los niños y niñas puedan aspirar a un mejor futuro en condiciones de equidad".

Además, ha alertado de la "falta de transparencia" de la Junta de Andalucía, ya que "seguimos sin conocer el número real de aulas suprimidas en Secundaria, lo que demuestra que el Gobierno andaluz quiere ocultar el alcance real de estos recortes".

Por último, el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, ha exigido a Moreno "que pare ya con el cierre de unidades escolares, la educación pública sigue sin una financiación adecuada y que, ante una menor demanda, la respuesta sea bajar la ratio y no eliminar aulas. No puede ser que los recortes siempre recaigan sobre la educación pública mientras se protege a la privada y concertada", ha concluido.