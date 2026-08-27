El PSOE critica "el copago sanitario" del PP por aparcar en el Hospital Civil de Málaga

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha criticado que la apertura del nuevo aparcamiento en superficie junto al Hospital Civil y el Materno Infantil "confirma lo que llevamos meses advirtiendo: la Junta de Andalucía ha decidido convertir una necesidad básica para trabajadores, pacientes y familiares en un nuevo copago sanitario".

De hecho, ha señalado, "con una tarifa general de 1,36 euros la hora, para un sanitario que aparque ocho o doce horas durante su jornada laboral estamos hablando de cientos de euros al mes simplemente para poder acudir a su puesto de trabajo". "Es una auténtica sangría para quienes sostienen cada día nuestra sanidad pública", ha apostillado.

Ruiz Araujo ha advertido de que "el problema va mucho más allá de los profesionales". "Pensemos en una familia con un hijo ingresado en el Materno durante una semana, en quien acompaña diariamente a su padre o a su madre durante un ingreso prolongado o en los pacientes oncológicos, crónicos o con enfermedades graves que tienen que acudir periódicamente, e incluso a diario, para recibir tratamiento. ¿De verdad considera Moreno Bonilla razonable hacer caja con estas personas?", se ha preguntado.

Así, para el portavoz socialista, "nadie acude a un hospital por capricho y la enfermedad no puede convertirse en una nueva factura para las familias, muchas de las cuales llegan además desde otros municipios y necesitan utilizar su vehículo para acceder al complejo hospitalario".

"Estamos ante un ejemplo clarísimo del doble rasero del Partido Popular", ha agregado en un comunicado Ruiz Araujo y ha incidido en que "cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, el PP se movilizó en la Costa del Sol, llevó iniciativas a las instituciones y exigió que las plazas en superficie del Hospital Costa del Sol fueran gratuitas. Y aquellas plazas acabaron siendo gratuitas con un Gobierno socialista en la Junta de Andalucía".

Ha agregado, además, que "hoy hablamos de lo mismo: plazas de aparcamiento en superficie vinculadas a un hospital público. Pero ahora gobierna el PP y Moreno Bonilla ha decidido cobrar a sanitarios, pacientes y familiares. Lo que el PP exigía gratis cuando estaba en la oposición, ahora lo cobra desde el Gobierno. Es difícil encontrar un ejemplo más evidente de incoherencia y doble rasero".

Por su parte, la viceportavoz socialista, Carmen Martín, ha recordado que "el PSOE lleva meses reclamando la apertura gratuita de estas instalaciones y denunciando las condiciones impuestas a los profesionales sanitarios".

"Hemos estado aquí con los trabajadores, hemos llevado iniciativas al Ayuntamiento y hemos exigido reiteradamente una solución. No pedíamos ningún privilegio, sino algo tan elemental como que quienes trabajan cada día en nuestros hospitales no tengan que pagar cerca de 100 euros mensuales simplemente por acudir a su puesto de trabajo", ha explicado.

Por ello, ha exigido a la Junta "que rectifique, garantice una tarifas sociales como las que había antes y establezca un sistema que proteja también a pacientes y familiares que necesitan acudir al complejo hospitalario de manera continuada".

"Hay situaciones que hacen todavía más injusto este modelo", ha añadido Martín y ha dicho que "una enfermedad grave o un ingreso prolongado ya supone un enorme impacto emocional, familiar y, muchas veces, económico. Hay personas que pasan semanas acompañando a un familiar hospitalizado y pacientes que encadenan consultas, pruebas, rehabilitación o tratamientos durante meses. A esos malagueños no podemos añadirles una factura diaria simplemente por estar al lado de alguien a quien quieren o por acudir a recibir un tratamiento. La sanidad pública debe cuidar también estas circunstancias, no penalizarlas económicamente".

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha señalado que "la apertura del aparcamiento era absolutamente necesario, pero el PP ha conseguido convertir una solución largamente esperada en un nuevo problema".

Quero ha reclamado a la Junta y al Ayuntamiento "que se sienten y busquen una fórmula que garantice las tarifas que existían con anterioridad para los profesionales y dé respuesta a pacientes y familiares con estancias prolongadas o tratamientos recurrentes".

"Estamos hablando de hospitales de referencia para Málaga y buena parte de la provincia, por lo que la movilidad y el acceso a ellos deben entenderse como parte del servicio público. Si el PP defendía que los aparcamientos en superficie de un hospital tenían que ser gratuitos cuando estaba en la oposición, lo mínimo que puede hacer ahora que gobierna es aplicarse su propia receta", ha concluido.