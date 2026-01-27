PSOE critica a Junta por "el calvario de 30.000 personas con discapacidad por esperas de tres años para su valoración"

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto a la concejala del PSOE y firmante de la moción, Rosa del Mar Rodríguez, y una afectada que lleva más de tres años de espera, Conchi Sanromá. - PSOE

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista llevará al próximo pleno ordinario una moción para criticar el "atentado contra la justicia social" que suponen "las esperas de más de tres años para que una persona con discapacidad obtenga su valoración, condición indispensable para una personas con diversidad funcional acceda al catálogo de derechos, servicios y prestaciones diseñados para compensar las desigualdades que enfrentan".

Así lo ha explicado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto a la concejala del PSOE y firmante de la moción, Rosa del Mar Rodríguez, y una afectada que lleva más de tres años de espera, Conchi Sanromá.

Los socialistas han calificado como "nefasta" la gestión que el Partido Popular está realizando en los Centros de Valoración y Orientación (CVO) en Málaga. Al respecto, Pérez ha criticado que "la desidia de la Junta de Andalucía, sumada a la sumisión institucional del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, está condenando a miles de malagueños a una espera que ya supera los tres años para obtener el grado de discapacidad".

"De la Torre es el cómplice mudo del desmantelamiento de Moreno Bonilla", ha señalado Pérez, que ha comparado la gestión actual con la etapa socialista en la Junta: "Moreno ha convertido la administración en un embudo de crueldad. Con los gobiernos socialistas, el sistema funcionaba con una agilidad que hoy parece un sueño; ahora, bajo el rodillo del PP, la media de espera en Andalucía es de 506 días, pero la realidad en Málaga es mucho más oscura porque hay personas que llevan 36 meses, más de 1.000 días, esperando una resolución básica para su vida diaria".

Por su parte, Rodríguez, que defenderá la moción ordinaria en sesión plenaria, ha advertido de que "el PP ha triplicado el tiempo de espera por pura ideología".

Tras mostrar datos sobre la comparativa histórica entre los gobiernos regionales del PSOE y del PP, la socialista ha señalado que "los populares han destrozado los servicios sociales públicos".

"Han triplicado los tiempos de espera. Lo que antes era un trámite administrativo digno, hoy es una carrera de obstáculos imposible de superar. No es falta de recursos, es falta de voluntad política para reforzar las plantillas de los centros de valoración", ha apostillado.

En este punto, Rodríguez ha afeado que el Ayuntamiento, "en lugar de presionar a la Junta, mantenga normativas de accesibilidad de hace dos décadas". "Málaga no puede ser una ciudad para unos pocos mientras el alcalde agacha la cabeza ante Sevilla y permite que nuestros vecinos y vecinas sigan atrapados en la burocracia del PP". En la rueda de prensa para presentar la moción ha tomado la palabra Conchi Sanromá, en espera de valoración de su discapacidad desde hace tres años. "Me han robado tres años de derechos", ha concluido.